Bagnaia ningunea a Martín y señala a Bastianini y Viñales como "los más fuertes" en Austin

El jefe de filas de Ducati acostumbra a tomarse los viernes con calma, edificando poco a poco el fin de semana con el objetivo de llegar a la carrera del domingo con todos los deberes hechos y sin margen a la sorpresa. Con esa dinámica, Pecco Bagnaia se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP en dos ocasiones, en 2022 y 2023, y ha minado la moral de sus principales rivales, primero Fabio Quartararo y, el pasado año, Jorge Martín, menos regulares, hasta ahora, que el italiano.

Sin embargo, Bagnaia llegaba a Austin este fin de semana con alguna urgencias después del topetazo que le dio a Marc Márquez en Portimao, y que acabó con ambos pilotos por el suelo sumando cero puntos en la segunda carrera del año.

Pese a todo, Pecco trató de seguir su línea y trabajar con la puesta a punto y los neumáticos en el FP1, en el que solo marcó el 11º mejor tiempo, a casi un segundo de Martín, el actual líder del certamen y el más rápido toda la jornada.

Por la tarde, en la Práctica que daba el pase a la Q2 a los 10 primeros, Bagnaia aprovechó las primeras tres salidas de la sesión, de 60 minutos, para seguir trabajando con la goma media usada, lo que le dejó, a falta de 4,5 minutos para el final del entrenamiento, el 12º a 1.3 segundos de Martín. En ese momento estaba fuera de la Q2, ya que el nivel de velocidad de la mayoría de pilotos puso carísimo entrar directamente.

Pero Pecco se quitó el mono de trabajo y se puso el traje de las vueltas rápidas, para salir a pista con cuatro minutos por delante y ocho pilotos, sí ocho, detrás tratando de pillarle la rueda. El más listo fue Pedro Acosta, que logró colocarse inmediatamente detrás suyo y coger la ola del italiano, que bajó su crono casi un segundo para colocarse tercero a 4 décimas del de Pramac, justo por delante del español de GasGas. Sin embargo, Marc Márquez, que estaba en la fila de 'ruedistas' de Pecco, decidió abortar al no poder colocarse cerca, dejar espacio y atacar por su cuenta, logrado superar a ambos y acabar tercero la Práctica.

"Estoy contento con mi vuelta en seco, pero no ha sido nada especial, nada increíble. En la primera salida usaba el neumático blando por primera vez y no hice una buena vuelta, así que era importante acabarla. Mantuve un poco de margen, lo correcto era no arriesgar demasiado ya que en ese momento estaba fuera de la Q2", explicó el de Ducati al final del día.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sin embargo, Bagnaia sí admitió que había sido uno de sus mejores inicios de gran premio.

"Ha sido el mejor viernes en mucho tiempo, así que estoy muy contento. Por la mañana salimos con la misma configuración que en Portimao y fui bastante competitivo, pero no demasiado. Por la tarde decidimos volver a una puesta a punto muy similar a la del año pasado (aquí) y empecé a tener mejores sensaciones".

Con este cuarto puesto, Pecco se enganchó a los más rápidos volviendo a una normalidad que le costó en las dos primeras carreras del año.

"El hecho es que en Qatar había demasiado agarre como para entender si los cambios funcionaban o no. En Portimao empezamos a sufrir, así que parece que las cosas han vuelto a la normalidad para mí. Hemos utilizado una estrategia diferente a la de los demás, trabajando con el neumático medio en lugar del blando, y el ritmo ha sido bueno. Por ahora estoy contento", dijo.

Con un tiempo de 2.01.397, Martin pulverizó el récord que Pecco había firmado con la pole en 2023. Sin embargo, según el piloto piamontés, este sábado hay margen para hacerlo aún mejor: "Creo que con la pole bajaremos de 2.01 y sería un tiempo increíble. Pero para el ritmo de carrera será otra cosa, porque habrá que gestionar mucho", advirtió.

Jorge Martín, Pramac Racing. Enea Bastianini, Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como ya es habitual, Pecco trató de restar valor al trabajo de su rival Martín, con su misma moto en un equipo satélite, y señalo a otros pilotos por delante al final de la jornada.

"Por la mañana Enea Bastianini parecía muy fuerte, quizás el más fuerte. Por la tarde era más difícil de entender: seguro que Martin y Maverick Viñales hicieron un gran ataque al tiempo, pero en términos de ritmo Maverick me parece el más fuerte. Pero me he centrado sobre todo en mí mismo y sé lo que puedo mejorar".

Por último, se le preguntó por el nuevo asfalto que se ha colocado en algunas partes del trazado tejano: "Es mejor en algunos sitios, pero por ejemplo entre las curvas 16 y 19 el nuevo asfalto parece demasiado nuevo y no está limpio. Cuando entras en las curvas sientes que puedes empujar, pero entonces la moto empieza a moverse mucho y creo que realmente lo causa el asfalto".