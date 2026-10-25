MotoGP GP de Australia

Bagnaia revela que MotoGP no consultó a los pilotos la cancelación de la carrera de Phillip Island

Pecco Bagnaia explicó que los pilotos de MotoGP no tuvieron voz en la decisión de cancelar la carrera del domingo en Phillip Island, pero que en casos donde la seguridad está en juego deben respetar a la organización.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 25 oct 2026, 13:44

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pecco Bagnaia explicó tras la cancelación de la carrera larga del Gran Premio de Australia de MotoGP en Phillip Island que los pilotos no fueron consultados por la organización, pero que deben respetar su decisión al ser un tema de seguridad.

El mítico circuito australiano no pudo despedirse por todo lo alto, con carreras, a causa del mal tiempo. Tras varios retrasos, la prueba principal del fin de semana tuvo que cancelarse por la cantidad de lluvia y viento que azotaban al trazado.

En lugar de la carrera, se decidió que los corredores salieran a pista detrás del Safety Car para dar un par de vueltas de exhibición, a modo de despedida del circuito, y saludar a los aficionados, que iban a poblar las gradas para un lleno histórico en el último día del Mundial de Motociclismo allí.

La meteorología adversa se hizo notar desde primera hora de la mañana, obligando a retrasar y cancelar las distintas sesiones previstas con el paso de las horas. Desde un primer momento, se explicó que el hecho de no poder correr no fue por el estado mismo de la pista, sino por la imposibilidad de que el helicóptero médico pudiera volar con seguridad, a causa de falta de visibilidad.

El Director de Carrera de MotoGP, Graham Webber, explicó que se necesitaba una ventana de una hora para volar desde Phillip Island a Melbourne, lugar del hospital de referencia, en caso de evacuación de un piloto, si es que tenía lugar un accidente grave. Además, disponer del helicóptero era primordial, ya que ese trayecto no se podía hacer por carretera, al haber más de 45 minutos en ambulancia entre ambos puntos.

Pitlane de Phillip Island con lluvia

Foto de: Robert Cianflone / Getty Images

La visibilidad no terminó de mejorar lo suficiente para que se pudiera correr, y finalmente se canceló la acción en pista. Una decisión que tomó, ante todo y por encima de la opinión de los pilotos, el propio campeonato de MotoGP, según reveló Pecco Bagnaia.

El italiano de Ducati habló tras confirmarse la cancelación del domingo de carreras a 'TNT Sports', la televisión que retransmite MotoGP en el Reino Unido. Preguntado por si los pilotos habían tenido voz en la decisión, Bagnaia respondió claramente: "No".

Sin embargo, el #63 dejó claro que los corredores debían respetar lo que se había adoptado, al ser un tema en el que estaba en juego su seguridad: "Pero en este tipo de situaciones tenemos que respetar las decisiones de la organización".

Con todo, el tricampeón del mundo sí explicó que a él le hubiera gustado correr: "Sí, sin duda", respondió. "Está claro que las condiciones eran un poco complicadas, hacía mucho frío, pero creo que hemos corrido en condiciones peores que estas".

"Es una pena haber tenido un domingo así, quedarnos en el box en un circuito como este, la última vez que corríamos aquí. Solo espero que en el futuro podamos volver a disfrutar [de competir en Phillip Island] porque, como vimos en la sprint, las carreras que se disputan en este circuito son increíbles, grandes batallas. Así que es una pena, pero espero de verdad que podamos volver en el futuro", cerró.

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