Bagnaia no empezará como líder de Ducati en 2022

El ingeniero italiano no oculta que no esperaba que Pecco Bagnaia rindiera al nivel que lo ha hecho esta temporada. El piloto italiano, con menos experiencia que su compañero Jack Miller, cuando fue promovido al equipo oficial parecía estar adaptándose todavía a la categoría, pero sin haber logrado todavía ninguna pole ni victoria y habiendo subido al podio sólo una vez acabó peleando por el título.

Contra todo pronóstico, Bagnaia asumió el liderazgo en Ducati. Miller fue el primero en ganar, con dos victorias en Jerez y Le Mans, pero el de Turín fue creciendo y acabó realizando una impresionante parte final de campeonato, ganando cuatro de las últimas seis carreras y acabando subcampeón.

El director general de la marca de Borgo Panigale ve el binomio Bagnaia-Ducati como una gran esperanza para la próxima temporada. Sin embargo, a priori no quiere señalar ningún líder para 2022, ya que quiere que todos los pilotos con la última versión de la Desmosedici estén en igualdad de condiciones cuando llegue el primer gran premio.

"No apostamos por nadie en el sentido de que no estamos dando a nadie algo mejor que a otro. Tenemos la fortaleza de poder dar a todos nuestros pilotos la misma configuración y las mismas posibilidades", dijo Gigi Dall'Igna en una entrevista con GPOne.com. "Después, está claro que sobre la marcha lo evaluaremos y veremos si hay que hacer algo durante la temporada, pero está claro que no empezamos el campeonato pensando en eso".

"Pecco ha estado bien, especialmente durante la última parte del campeonato, y ha sido claramente el piloto más en forma de Ducati durante la parte final. Si empieza así, obviamente habrá que vigilarlo con especial atención, pero en la primera carrera todos tendrán exactamente el mismo material".

Un futuro en Ducati

Vinculado sentimentalmente a Ducati desde la infancia, Bagnaia sólo ha corrido con esta marca en MotoGP. Con ella con la que realizó un primer test, a finales de 2016, como recompensadel equipo Aspar tras conseguir su primera victoria en Moto3. Antes incluso de ganar el título de Moto2 firmó su ascenso a la categoría reina dentro de Pramac. La salida de Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci en 2020 le abrió un hueco en el equipo oficial. El #63, que tiene contrato hasta el final de 2022, se ha convertido en una de las figuras importantes del mercado de fichajes de MotoGP que se animará en los próximos meses. ¿Podría tener garantizado un futuro a largo plazo con Ducati ?

Francesco Bagnaia, Aspar MotoGP Team

"Creo que sí", responde Dall'Igna. "Eso es lo que intentaré hacer. Como siempre, para llegar a un acuerdo hacen falta dos y, por tanto, no sólo dependerá de nosotros, sino también de él. Dicho esto, objetivamente, creo que es algo que ambos queremos hacer".

2003 1 / 69 Foto de: Ducati Marlboro Team #65 Loris Capirossi 2 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #12 Troy Bayliss 3 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004 4 / 69 Foto de: Ducati Corse #65 Loris Capirossi 5 / 69 Foto de: Ducati Corse #12 Troy Bayliss 6 / 69 Foto de: Ducati Corse 2005 7 / 69 Foto de: Ducati Corse #65 Loris Capirossi 8 / 69 Foto de: Ducati Corse #7 Carlos Checa 9 / 69 Foto de: Kawasaki Racing Team #23 Shinichi Ito* 10 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto 2006 11 / 69 Foto de: Ducati Corse #65 Loris Capirossi 12 / 69 Foto de: Ducati Corse #15 Sete Gibernau 13 / 69 Foto de: Bob Heathcote Alex Hofmann* 14 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto Troy Bayliss 15 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto 2007 16 / 69 Foto de: Ducati Corse #27 Casey Stoner 17 / 69 Foto de: Ducati Corse #65 Loris Capirossi 18 / 69 Foto de: Ducati Corse 2008 19 / 69 Foto de: Ducati Corse #1 Casey Stoner 20 / 69 Foto de: Ducati Corse #33 Marco Melandri 21 / 69 Foto de: Ducati Corse 2009 22 / 69 Foto de: Ducati Corse #27 Casey Stoner 23 / 69 Foto de: Bridgestone Corporation #69 Nicky Hayden 24 / 69 Foto de: Ducati Corse Mika Kallio* 25 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto 2010 26 / 69 Foto de: Ducati Corse #27 Casey Stoner 27 / 69 Foto de: Ducati Corse #69 Nicky Hayden 28 / 69 Foto de: Ducati Corse 2011 29 / 69 Foto de: Ducati Corse #46 Valentino Rossi 30 / 69 Foto de: Ducati Corse #69 Nicky Hayden 31 / 69 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2012 32 / 69 Foto de: Ducati Corse #46 Valentino Rossi 33 / 69 Foto de: Ducati Corse #69 Nicky Hayden 34 / 69 Foto de: Ducati Corse 2013 35 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 36 / 69 Foto de: Ducati Corse #69 Nicky Hayden 37 / 69 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2014 38 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 39 / 69 Foto de: Ducati Corse #35 Cal Crutchlow 40 / 69 Foto de: Ducati Corse Michele Pirro* 41 / 69 Foto de: Ducati Corse *Invitado 2015 42 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 43 / 69 Foto de: Ducati Corse #29 Andrea Iannone 44 / 69 Foto de: Ducati Corse Michele Pirro* 45 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto 2016 46 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 47 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #29 Andrea Iannone 48 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro* 49 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto Héctor Barberá* 50 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Sustituto 2017 51 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 52 / 69 Foto de: Ducati Corse #99 Jorge Lorenzo 53 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro* 54 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Invitado 2018 55 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 56 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #99 Jorge Lorenzo 57 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álvaro Bautista* 58 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Sustituto Michele Pirro* 59 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Invitado 2019 60 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 61 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #9 Danilo Petrucci 62 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro* 63 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Invitado 2020 64 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 65 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #9 Danilo Petrucci 66 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2021 67 / 69 Foto de: Ducati Corse #43 Jack Miller 68 / 69 Foto de: Ducati Corse #63 Francesco Bagnaia 69 / 69 Foto de: Ducati Corse