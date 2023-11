Bagnaia cree que es "mejor para Ducati" que Martín no sustituya a Bastianini

Con Jorge Martín y Pecco Bagnaia inmersos en una reñida batalla por el título de MotoGP, desde hace unas semanas se rumorea que el español podría dar el salto a la escuadra oficial de Ducati en la temporada 2024.

Enea Bastianini, que ganó cuatro carreras en 2022 con una moto un año más antigua que las oficiales en Gresini, fue elegido por delante del de San Sebastián de los Reyes para sustituir a Jack Miller en el equipo de fábrica de Borgo Panigale en este 2023.

Pero el italiano ha tenido un año difícil, perdiéndose ocho grandes premios en total debido a dos lesiones, lo que limitó seriamente su tiempo para adaptarse a la Desmosedici GP23. Algo que, sin embargo, logró hacer el pasado fin de semana al ganar la carrera larga de Malasia.

Durante la ronda de Sepang, el director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, dijo a la realización oficial del campeonato que la promoción de Martín al equipo oficial era una posibilidad a pesar de que Bastianini tiene contrato con la fábrica para 2024.

"Como todo el mundo sabe, confirmamos a Enea para el equipo oficial a finales de agosto", dijo Ciabatti. "Es cierto que, con el actual nivel de rendimiento de Martín, es una realidad que debemos considerar, pero no hay ninguna decisión tomada, obviamente, pero vamos a ver. No podemos ignorar este nivel de rendimiento".

Bagnaia, que fue tercero el domingo de Malasia, considera que 'La Bestia' merece una segunda oportunidad en la escuadra de fábrica, y cree que no tiene sentido cambiar la situación actual de Martín en el Pramac.

"Ya dije el jueves lo que siento", dijo Bagnaia en Sepang al ser preguntado por el tema. "Siento que Enea se merece otra [oportunidad] por lo que ha pasado toda la temporada. Nunca tuvo la oportunidad de entender bien esta moto, y cuando estaba empezando a entenderla algo se volvió a caer en Barcelona".

"Así que, para mí, todo el mundo necesita otra oportunidad. Y teniendo en cuenta los resultados que Jorge está teniendo en el equipo Pramac, que es un equipo de fábrica con diferentes colores, no veo [el por qué de] este cambio.

"Creo que es mejor para Enea y también para el equipo que siga en el mismo equipo. Desde luego Jorge está haciendo un trabajo extraordinario, es fantástico lo que está haciendo. Pero creo que Enea se merece otra opotunidad".

Bastianini también comentó en Malasia que no se sentía presionado por los rumores sobre un cambio con el español, después de haber hecho un gran avance con la puesta a punto de su Ducati para mejorar la entrada en curva, especialmente en la frenada, lo que finalmente le ayudó a conseguir la victoria, la primera desde Aragón 2022.