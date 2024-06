Bagnaia: "Martín ha dado un buen paso, pero también Márquez estará delante"

Pecco Bagnaia vovió a demostrar que a la hora de la verdad y bajo presión tiene la sangre fría, y el equipo, para desplegar la mejor estrategia. El italiano salió a pista en la Q2 y cuando vio que Jorge Martín reventaba el cronómetro bajando al 1.30.877 en su primer giro (en frío), se volvió al box, montó gomas nuevas y salió cuando todos el mundo entraba a cambiar gomas. Solo Fabio Di Giannantonio leyó lo que estaba haciendo Pecco y calcó su estrategia, pero el de Ducati, que está on fire este fin de semana, logró hacer un segundo giro estratosférico para batir la marca de Assen y dejarla en 1.30.540.

"Sabíamos que al final no es fácil hacer la vuelta solos, sin tráfico, así que ha vuelto al box un poco antes, ya lo intenté en Mugullo y aquí ha funcionado mejor, al final la segunda vuelta del neumático es la que funciona mejor, en la primera tanda he hecho solo una vuelta y he parado para salir al segundo turno solo, y ha funcionado muy bien", explicó Bagnaia.

"Me encuentro muy cómodo pero como siempre se ve a Jorge Martin que ha dado un paso grande en la Q2, ha sido muy muy rápido, será un carrera difícil por las condiciones", en referencia a al sprint de esta tarde. "Los dos (Pecco y Jorge) estamos en primera fila, pero también Marc Márquez y otros estarán delante", avisa.

Sobre qué puede fallar teniendo todo tanto en el sitio, Pecco avisa sobre la goma delantera.

"La temperatura es diferente a la de ayer y la rueda delantera dura no me gusta mucho, creo que será la única opción porque hace mucho calor, así que a ver cómo nos funciona", dijo.



Jorge Martín: "No me esperaba ir tan rápido"

El de Pramac, que el viernes sufrió un poco más de lo habitual, logró en la Q2 exhibir su velocidad natural.

"No me esperaba ser tan competitivo en la Q2, he dado un gran paso por la mañana (FP2) con el cambio que hemos hecho en la moto, la verdad que la referencia de Bagnaia siempre ayuda. Ayer estaba a dos pasos de él, hoy estamos a uno y espero cerrara un poco más la brecha".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"No pensaba en hacer la pole, pero al final del entrenamiento he visto, en cambio, que podía intentarlo, pero ha habido mucho lío y muchos pilotos en la pista, y pensaba que se me habían enfriado a las ruedas así que tiré pero no al límite".

Pese al paso adelante, Martín admite que le cuesta en algunas partes del circuito.

"Las curvas rápidas, la 6, 7 y 12, es donde mas pierdo, Pecco tiene una estabilidad increíble, nos hemos acercado mucho pero en dos curvas perdemos dos o tres décimas y es una pena. Intento mejorar cada día, la referencia de tiempo es la que es y hay que ir a por ella, pero no puedo estar todo el tiempo comparándome con los demás, solo tengo que intentar mejorar el pilotaje y el settup de la moto", cerró.

Maverick Viñales saldrá tercero en la parrilla de salida

A la chita callando, el de Aprilia volvió a mostrar su velocidad y se hizo con una primera fila que vale oro para sus ambiciones.

"Siempre es difícil meterse en una primera fila, las Ducati a una vuelta son increíbles, pero nosotros también hemos sido rápidos. Hemos tenido algún problema durante la vuelta, no se si hubiera acabado segundo, muy cerca de Pecco, si lo hubiera hecho un poco mejor. Me siendo bien con el ritmo, no he sentido la bajada del neumático a diferencia de otras pistas", dijo.

Maverick es el que más ha girado con el duro delantero, lo que puede ser una ventaja.

"Hoy va a hacer bastante calor en la sprint, no hay aire y eso hace que suba más la temperatura. He trabajo mucho con el duro delantero, también en la Q2 la primera salida, creo que por la tarde si lo ponemos podemos tener un extra, pero para ser honesto el blando también será valido para la sprint. Espero una carrera rápida esta tarde, hay que colocarse detrás de pecio, que me lleve adelante y al final ver que podemos hacer. He visto a la gente haciendo una vuelta rápida, pero nosotros hemos hecho una buena tanda y tengo buena sensaciones para volver a donde estábamos.