Bagnaia: "He visto a Martín menos explosivo que otras veces"

El líder del Mundial, Pecco Bagnaia, y el segundo clasificado y rival por el título, Jorge Martín, sufrieron más de la cuenta en la primera jornada del Gran Premio de Qatar. Desde fuera, dio la impresión de que luchaban por estar entre los diez primeros y clasificarse directamente para la Q2, un factor fundamental hoy en día en la categoría de las motos grandes.

Mientras Martín reconocía, al final del día, que las dificultades habían sido reales, Bagnaia aseguró tener la situación controlada, y que su clasificación final respondía más a una estrategia de neumáticos que a falta de velocidad.

"Estoy contento. Al final ya trabajamos muy bien ayer, decidiendo con qué moto empezar hoy, y la moto funcionaba como yo esperaba. No vamos a tocar nada más hasta mañana (sábado), porque la moto me gusta y funciona como debe", explicaba el italiano al final del día.

En un circuito donde se corre de de día y de noche, con cambios de temperatura y una parte de trazado reasfaltado, Michelin ha decidido traer tres compuestos delanteros diferentes.

"Por la tarde hemos tenido que utilizar unos neumáticos delanteros que no eran los adecuados, pero queríamos probarlos todos", explicó el italiano que con toda la información, espera "que todo vaya bien el sábado", cuando hay que jugarse la clasificación de día y la sprint de noche.

"Es muy difícil elegir los compuestos adecuados para cada momento, pero en la primera sesión me he sentido muy bien con el delantero duro. Pero por la noche hace mucho frío, así que la temperatura del asfalto puede ser muy baja y el neumático duro puede sufrir un poco. El problema es que los otros dos neumáticos duran muy poco si el agarre de la pista no mejora, así que es un poco una incógnita para todos", argumentaba.

Sobre los problemas de Martín y una neumático que, según el español, no le funcionó, Bagnaia se hacía cargo. "A mí también me pasó, la última vez creo que en Tailandia, que el primer neumático que puse no funcionó del todo. Puede pasar, pero hay que trabajar sabiendo que siempre se puede encontrar una solución a todo. No creo que sea un problema para él, porque al final ha hecho una buena vuelta con el segundo neumático. Definitivamente no es tan explosivo como otras veces, pero está en la Q2 y ese es el objetivo principal para todos".

También dijo Martín que si se veía en problemas, iba a hacer lo mismo que los otros pilotos Ducati, básicamente Pecco.

"Tenemos dos estilos de pilotaje muy diferentes, así que no lo sé, pero hoy hemos sido rápidos todo el día. Me han quitado mi mejor vuelta (por bandera amarilla) y me hubiera gustado tenerla para estar entre los tres primeros y acabar finalmente un viernes delante, pero el día ha sido bueno".

Lo que no sorprendió al Pecco fue el mejor tiempo del día cosechado por Raúl Fernández.

"Sabía perfectamente que con este agarre irían rápido (las Aprilia), porque son capaces de generar mucho, pero luego Raúl siempre ha sido rápido aquí. Estuve un rato con él y me lo confirmó. Ahora mismo es el favorito para estar delante. En términos de ritmo, los dos más rápidos éramos él y yo", desveló.

El chico de Ducati valoró también los grandes cambios introducidos por el circuito con motivo de la F1 vistos desde dentro.

"Es muy diferente. Las luces son definitivamente mucho más fuertes que en el pasado. Lo que marca la diferencia es sobre todo la curva 1 y 2, porque ahí realmente parece otra pista. Ese punto me parecía más ancho, pero ahora parece reducido, aunque en realidad es igual", zanjó.