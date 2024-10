Bagnaia: "Sabía que la pole podía ser mía"

Aunque todos miraban a Jorge Martín y a Marc Márquez fue, finalmente y en su estilo de ir de menos a más, Pecco Bagnaia el que se llevó el gato al agua con una pole estratosférica, por debajo del récord del circuito, aunque nunca sabremos si los dos españoles tenían algo más, ya que ambos acabaron en la grava.

"Fue bien; sabía que tenía potencial para hacer la pole. Por la tarde del viernes mejoré en los últimos minutos mis sensaciones, y esta mañana me sentí bien. Sabía que la pole podía ser mía", dijo Bagnaia tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Tailandia.

"Para conseguirlo solo tenía que mejorar un poco dos curvas (la 4 y la 7), y lo conseguí. La vuelta ha sido bastante perfecta, quizá podía hacer algo más, pero estoy contento", añadió.

Pese a su vuelta, Pecco llegó a boxes algo contrariado. "Cuando llegué al taller quería hacer el ensayo de salida, con goma gastada no tenía tracción por la mañana, pero no había suficiente gasolina para salir a hacerla. No pasa nada", se resignó un Pecco que al que no le salieron bien esos ensayos. "Salir bien es lo más importante de todo. Jorge seguramente lo hará muy bien esta tarde, pero tenemos ritmo para estar delante, tirar fuerte e intentar que los otros no nos superen, lo que no será fácil ya que en este circuito se puede adelantar", avisó.

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Enea Bastianini, Equipo Ducati, Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Mientras Bagnaia celebraba, el líder del Mundial y gran rival para el título del italiano, Martín, se mostraba contento de mantener la primera fila pese a la caída.

"Al final, de salir el primero a hacerlo tercero no cambia mucho", expuso. "Lo importante era estar en esa primera línea. Después de la caída me asusté un poco por si otro piloto mejoraba el tiempo y me sacaba de ahí", confesó.

Con el tiempo logrado en su primera salida a Jorge le valió. "La vuelta no ha sido para nada perfecta en el primer intento, venia mucho mejor en el segundo, pero Pecco hizo muy buen tiempo, habría sido difícil batirle seguramente", admitió.

"Creo que los dos, junto con Marc, tenemos un poco más que el resto. Será un fin de semana intenso. Me veo bien pero a los rivales, también les veo muy fuertes. La estrategia será un marcaje al hombre, controlar un poco a Pecco, pero si tengo la oportunidad ir a por la victoria lo intentaré".

Desde el segundo puesto de la parrilla saldrá un piloto que siempre se crece en las segundas partes de carrera y, por tanto, será un rival durísimo, Enea Bastianini.

"La verdad es que el ritmo de esta mañana no fue increíble, pero siempre sufro un poco más en este circuito. Tenía confianza de cara a la cronometrada y salgo el segundo", dijo satisfecho.

"Para este circuito no creo que mi consumo de neumático sea una ventaja, porque aquí gasto más los neumáticos de lo habitual, y hay otros que van mejor que yo. Va a ser un sprint muy duro, los tres de primera fila somos muy rápidos, no sé quien sale detrás pero seguro que será difícil", cerró el de Rimini.