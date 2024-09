El divertido aviso de Bagnaia a Márquez para 2025: "¡No creas a Tardozzi!"

La lluvia jugó un papel clave en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, disputado este pasado fin de semana. Aunque las previsiones apuntaban a que el agua caería el domingo sobre el Misano World Circuit después de la carrera principal de la categoría reina, más sobre las 16:00 horas de la tarde, se adelantaron y las gotas hicieron acto de presencia justo antes, alrededor de las 13:20 horas, a 40 minutos del semáforo verde.

Esto añadió tensión a una carrera que comenzó sin lluvia, aunque esta hizo acto de aparición pasadas unas vueltas. Provocó que algunos pilotos entraran a boxes para cambiar de su moto de seco a la de mojado, entre ellos, Jorge Martín, que tomó su propia decisión pensando en la victoria y no esperó a la de su rival por el título, Pecco Bagnaia, que en ese momento lideraba la carrera. El resultado fue catastrófico para el español: el agua no cayó con suficiente intensidad como para empapar el asfalto, el resto de la prueba fue con una trazada en seco, y el de Pramac tuvo que volver a entrar a boxes para ponerse al manillar de su primera unidad, saliendo 15º y quedando doblado por sus rivales.

Bagnaia, sin embargo, tenía claro que no iba a llover en Misano. El vigente campeón del mundo se conoce la pista como la palma de su mano, porque rueda allí continuamente junto al resto de pilotos de la VR46 Riders Academy, la academia de pilotos de Valentino Rossi. En base a que no olía lo suficiente a lluvia, tanto él como su compañero, Enea Bastianini, decidieron no entrar a boxes.

Sin embargo, acabó lloviendo más lo de que el turinés esperaba. Y el propio Bagnaia tiene una explicación... ¡El 'gafe' de las predicciones de su jefe, Davide Tardozzi! En la rueda de prensa posterior a la carrera, el #1 explicó que siempre pasa lo contrario a lo que predice el team principal de la escudería de fábrica de los de Borgo Panigale.

"En mi caso, sí, miré el radar y estaba bastante seguro de que la lluvia no llegaría. "Pero Davide Tardozzi, antes de la carrera, dijo, 'no lloverá', y bueno...", empezó diciendo Bagnaia, en tono de broma. Algo que provocó la pregunta de Marc Márquez, que llegará al equipo oficial en 2025: "Así que el año que viene no necesito creer a Davide, ¿no?"

Como respuesta, Bagnaia aprovechó para darle un consejo a su futuro compañero de taller: "Nunca creas a Davide. En cuanto a las previsiones meteorológicas, nunca. Pero es increíble, cada vez que dice una cosa, ¡pasa al revés!", finalizó, provocando las risas de la sala de prensa.