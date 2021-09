Bagnaia: “Márquez va a ser el más rápido en Austin”

El italiano ha liderado de principio a fin las dos últimas carreras del campeonato, en Aragón y Misano, donde terminó por delante de Marc Márquez y Fabio Quartararo, respectivamente. Dos triunfos que le han acercado ligeramente al francés de Yamaha en la clasificación, claro líder aún del certamen.

Con estas credenciales y con la Ducati convertida en la envidia de la parrilla por su polivalencia y capacidad de adaptarse ya a casi cualquier circuito, Bagnaia llega a Austin sin renunciar a nada.

“Estoy muy confiado, es un circuito que me gusta mucho, me encanta Estados Unidos y también Austin. Nuestra moto se adapta muy bien aquí, he ganado dos carreras seguidas y he ganado confianza con la moto”, señaló Pecco en la rueda de prensa oficial previa al inicio del Gran Premio.

“El circuito no es fácil y además tiene muchos baches. Quizá con el reasfaltado que se ha realizado se nos dé mejor, pero creo que la Yamaha va a ser rápida aquí, aunque creo que la Honda de Marc va a ser la más rápida”, apuntó.

Aunque el Circuito de las Américas cuenta con grandes rectas, lo cierto es que la Desmosedici nunca ha ganado en este trazado en el pasado. Quizá ahora sea el mejor momento para romper esa situación.

“No sé si tenemos la mejor oportunidad ahora mismo de lograr la victoria aquí, pero la moto está funcionando mucho mejor en muchas circunstancias diferentes y en circuitos diversos. El sector 1 es complicado, pero ya fuimos rápidos en Silverstone en un trazado similar, así que tenemos que ir rápidos e intentar que la moto se adapte lo mejor posible a este circuito”, valoró.

Austin se distingue por ser un circuito muy físico para los pilotos, lo que llevado al manillar de la Ducati, una moto que exige mucho, puede complicar las cosas.

“Creo que será lo mismo para todos los pilotos. Tendré dificultades físicas, pero el resto también. No es un circuito fácil, nuestra moto es fuerte y física de pilotar, pero no más que para el resto. Va a condicionar a todos y no cambiaré mi estrategia. Primero quiero salir a pista el viernes en el primer libre y luego valoraremos lo demás cómo lo enfocamos”, dijo.

Durante la rueda de prensa, en la que estaba presente Marc Márquez, surgió el debate abierto por Michel Fabrizio tras la muerte de Dean Berta Viñales, en la que el italiano señaló al de Honda.

“En este tipo de momentos hay que tener respeto y no decir nada. Para mí, ha bastado ver lo que ocurrió”, afeó Pecco el discurso de Fabrizio.

También le pidieron su opinión sobre la ausencia de Maverick Viñales.

“Es un año muy difícil. Hemos perdido tres pilotos jóvenes y Maverick ha perdido a su primo. Estoy de acuerdo con su decisión, ha sido la correcta. Es difícil decir algo más en este tipo de situaciones”.

Sobre posibles ideas para mejorar la seguridad, Pecco considera que los responsables en ese campo están haciendo su trabajo.

“Considero que lo están haciendo lo mejor que pueden, pero ir más allá es complicado. Se ha llegado a un gran nivel de seguridad y tecnología en el equipamiento, pero con carreras con tantos pilotos y tantas batallas no es fácil encontrar una solución”, valoró.

Siendo COTA un circuito con más curvas de izquierdas, Pecco acabó reconociendo que los giros hacia ese lado le van bien.

“Yo prefiero las curvas a izquierda porque a la derecha tienes que gestionar el gas y es más complicado. Personalmente, prefiero las frenadas fuertes a la derecha y las curvas largas a la izquierda”, zanjó el de Torino.

(Haz click sobre la imagen para ver las fotos de la temporada 2021 de Pecco Bagnaia en MotoGP)