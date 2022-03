Bagnaia: "Ya sabemos cómo se comporta Márquez en estas situaciones"

Cargar el reproductor de audio

Hay nervios en casa Ducati. La punta de lanza del proyecto de Borgo Panigale, Pecco Bagnaia, ha levantado una enorme expectación en los pronósticos previos al arranque de la temporada, que le sitúan ya como claro candidato al título y el hombre que debe emular la gesta de Casey Stoner en 2007.

Sin embargo, las cosas no están saliendo como se esperaba, de momento. Bagnaia, que ha renovado su contrato con la casa italiana hasta final de 2024, desechó el último motor ideado por el gurú de Borgo Panigale, Gigi Dall’Igna, y dio un paso atrás con una versión híbrida llevada a los test del pasado año, arrastrando a su compañero Jack Miller en ese paso atrás.

Lo paradojico de la situación es que Jorge Martín, con el motor descartado por Bagnaia, logró la primera pole position del año, que el segundo fue Enea Bastianini, con una moto del año pasado, mientras que la primera fila la completó Marc Márquez, dos años fuera de combate por lesión, con una moto completamente nueva y que amenaza con arruinar el sueño ‘rosso’. Para más inri, Marc hizo su segunda salida en la Q2 a rueda de Bagnaia…

"Ya sabemos cómo se comporta Marc en estas situaciones, pero está bien", dijo Bagnaia cuando le preguntaron por la maniobra de Márquez, siguiéndole en pista.

"Intenté hacerlo lo mejor posible, aunque definitivamente no fue mi mejor clasificación", admitió el de Turín.

Pero no todo es de color gris para el talento italiano, que buscó ver el baso medio lleno.

"La buena noticia es que he vuelto a encontrar el feeling con la parte delantera, aunque el problema es que sólo ha ocurrido en la FP4, así que he tenido poco tiempo para trabajar en ello. Pero también fue la primera vez desde el comienzo del año que utilicé la misma moto durante dos sesiones seguidas", explicó.

Qatar siempre ha sido un circuito en el que las Ducati han podido lucir su músculo, pero la realidad es que el año pasado ganaron sendas Yamaha las dos carreras disputadas en este trazado.

"En comparación con muchas otras pistas, empezar noveno aquí no es demasiado problema. Quizás no tanto como puede ser en Jerez o en otros circuitos. Hay una larga recta y luego en las primeras vueltas no puedes empujar al 100%, porque los neumáticos tienen mucho desgaste, así que es un poco menos problema", en referencia a salir desde la tercera fila.

La presión que se está ejerciendo sobre Bagnaia es abrumadora, todos los medios italianos abrían a grandes titulares en las previas que era el año que tocaba ganar el título. Pecco acepta la parte que le toca, pero advierte que no será sencillo.

"Es obvio que mi objetivo este año es ganar. Me gustaría decir que existe la posibilidad de hacerlo mañana, pero para ser realista y creíble hay que decir que el objetivo podría ser estar entre los cinco primeros. No por ser supersticioso, sino porque ahora mismo no he demostrado que tenga el ritmo necesario para luchar por el podio o la victoria", avisó.

Bagnaia no se ha podido centrar demasiado en el ritmo, y está a la expectativa de cómo se desarrolle la carrera.

"Suzuki y Honda son muy fuertes. Márquez está en buena forma, pero también Quartararo, que saldrá detrás de mí. Pero si lo hacemos todo bien, creo que podemos estar entre los cinco primeros o luchar por la parte delantera".

Para el italiano, el test de Malasi fue inútil, ya que el motor 2022 fue descartado, y en Indoesia tuvo que probar tres propulsores antes de decantarse por el híbrido 21-22.

"Sabía que iba a ser más difícil, hemos hecho muchas pruebas, quizá demasiadas teniendo en cuenta los pocos días de test, pero en cualquier caso es correcto. Estoy contento de estar en el equipo de fábrica y de haber tenido que hacer tantas pruebas, pero si hoy no estamos delante es porque necesito volver a encontrar el feeling", subrayó.

"Hoy por fin he podido pensar un poco más en mí, pero eso es parte de ser un piloto de fábrica. Desgraciadamente, hemos necesitado un poco más de tiempo que otros, pero finalmente hemos podido encontrar el equilibrio que me faltaba y la sensación que tenía el año pasado. Eso es lo más positivo de hoy", siguió poniendo la situación en un plano positivo.

Como no podía ser de otra manera, le preguntaron a Pecco por sus compañeros de marca que acabaron primero y segundo.

"Entre los pilotos Ducati, el que está en mejor posición es sin duda Enea, porque tiene una moto ya definida y durante los test no ha tenido que probar nada, sólo ha tenido que pensar en pilotar y coger confianza. Pero, sin duda, hoy ha estado muy bien, nada que decir al respecto, porque ha sido muy rápido en una situación en la que el año pasado le costó mucho trabajo, como es la clasificación", evaluó al piloto de Gresini, que lleva una GP21.

"Pero el que más me ha impresionado ha sido Jorge, porque es el único que ha sido capaz de explotar el potencial de esta moto, así que ha sido el mejor de los pilotos de Ducati. Entró, empujó y consiguió superar los problemas. La carrera es mañana, y eso siempre es algo aparte. Pero él ha sido un poco más rápido", zanjó.

