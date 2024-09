Bagnaia lidera su gran premio de casa por delante de Márquez y Martín

El Mundial de MotoGP se juega en las carreras, pero también en los entrenamientos. Pecco Bagnaia, que esta mañana en el FP se quejaba de fuertes dolores en el cuello y el pecho por la caída en el choque con Alex Márquez en Motorland, sacó fuerzas de flaqueza para cerrar una tanda rápida y bajar al 1.30.685 que se convirtió en el tiempo de referencia para la Práctica del Gran Premio de San Marino, en la que Marc Márquez logró acabar segundo marcando su mejor tiempo con el reloj ya a cero, y Jorge Martín hacerlo con el tercer mejor tiempo, tras haber liderado la sesión de la mañana. De este modo, Bagnaia, bicampeón en ejercicido, quiso mandar un mensaje a sus dos máximos rivales, que está tocado pero no hundido.

Por detrás de los tres primeros de la general terminó Franco Morbidelli que logró cuadrar una vuelta en las postrimerías de la sesión para superar a Enea Bastianini, que fue quinto y a un Pedro Acosta que estuvo liderando el entrenamiento, volvió a ser primero a 10 minutos del final y cuando estaba ya en su salsa se fue al suelo en la curva 8, cuando venía 2 décimas por debajo de su mejor tiempo y a 90 Km/h. Aunque pudo volver a pista a última hora, ya no pudo mejorar su tiempo.

Marco Bezzecchi terminó 7º, demostrando que conoce el circuito como la palma de su mano, por delante de Maverick Viñales, que empezó mal pero salvó los muebles a última hora, igual que un Fabio Quartararo que estuvo muy incisivo hasta hacerse con una plaza directa a la Q2, cerrando el top 10 el australiano Jack Miller, que estará, una vez más, en la lucha por la pole.

No se clasificaron y tendrán que pasar por la Q1, entre otros, Brad Binder, Aleix Espargaró, que se cayó a poco del final forzando una bandera amarilla que anuló muchas vueltas rápidas, entre ellas la de Marc Márquez que venia para ser primero; Miguel Oliveira o Alex Márquez, que pese a intentarlo a rueda de su hermano, no pudo pasar del 18º puesto. Joan Mir, con una gastroenteritis aguda, no pudo tomar parte en toda la jornada.

