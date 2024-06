Bagnaia lidera también el último libre del fin de semana en Assen

Pecco Bagnaia, que lideró este viernes el FP1 del Gran Premio de los Países Bajos (1.32.401) y que batió el récord de la pista por la tarde, en la Práctica (1.31.340), volvió a ser el más rápido este sábado por la mañana en el FP2, el último entrenamiento libre del fin de semana antes de arrancar las clasificaciones y la carrera sprint, que arrancará a las tres de la tarde.

Por detrás del italiano acabó Maverick Viñales, el primero entre los mortales en la hoja de tiempos este fin de semana y, ahora mismo, máximo favorito para acompañar a Pecco en el podio, dejando abierta la puerta al tercer puesto, para el que se postulan varios pilotos, entre ellos Pedro Acosta, que logró escalar al tercer mejor tiempo y que lo fiará todo a poder pasar de la Q1 a la Q2 y conseguir una buena fila de salida.

Marc Márquez ha sido cuarto justo por delante de Jorge Martín, que ayer sufrió mucho pero que se mantiene en los primeros puestos.

La sesión arrancó con una situación absolutamente inesperada y que muy pocas veces se ha visto, por no decir ninguna. En las pantallas salió un aviso de Dirección de Carrera en el display de la moto de Marc Márquez, pidiéndole que regresara al box por un problema. Rápidamente se pudo ver al piloto tocándose la rodilla izquierda, donde no había la habitual deslizadera que los pilotos utilizan para apoyar la pierna en el suelo. De hecho, Márquez no llevaba esa defensa en ninguna de sus piernas, por lo que tuvo que regresar al box y colocarselas antes de volver a salir a pista con normalidad.

A 12 minutos del final otro contratiempo forzó una bandera roja que paró, momentáneamamente, la sesión, ya que había piedras en medio de la curva 7. En ese punto se había caído primero Marco Bezzecchi, dejando mucha grava sobre el asfalto, y que provocó inmediatamente una caída de alta velocidad de Raúl Fernández, que se golpeó con dureza contra la escapatoria. Afortunadamente, el madrileño, clasificado directamente para la Q2, pudo volver por su propio pie al box sin, aparentemente, problemas físicos. También volvió al box sin problemas físicos Bezzecchi, pero en su caso la moto quedó muy tocada y deberá afrontar el intento de pase a la Q2 con un solo prototipo.

Clasificación del FP2 de MotoGP del GP de los Países Bajos 2024: