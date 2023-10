Bagnaia: "Lo he intentado todo, pero mi moto es muy nerviosa"

Líder del Mundial de MotoGP desde finales de Abril, cuando ganó en Jerez, Pecco Bagnaia vio este sábado en Lombok como perdía el primer puesto de la general a manos de un Jorge Martín que, desde el GP de Catalunya, a principio de septiembre, ha sumado 73 puntos más que el italiano, liderando ahora el de Pramac.

El desastre para Bagnaia empezó el viernes, cuando no logró clasificarse para la Q2 directamente, pero se intensificó este sábado, al no lograr pasar el corte. El campeón del mundo estaba entre los dos primeros, clasificado para luchar por la pole, pero en el último momento su propio compañero de equipo, Enea Bastianini, que ni se juega nada, ni tiene opciones para la carrera, ya que tiene que pagar una long lap, le bajó al tercer puesto y le condenó a salir 13º a las dos carreras del fin de semana.

"Lo he intentado mucho", dijo Pecco en referencia a pasar a la Q2. "Pero es como si me faltara feeling cuando pongo neumáticos nuevos, no me salen bien las primeras vueltas, la moto es muy nerviosa", se lamentó el italiano, que al final acabó 8º.

Lo curioso es que el tiempo logrado por Pecco para no pasar, luego era bueno en la Q2.

"El tiempo de la Q1 me hubiera servido para ser quinto en la Q2, siempre pasa lo mismo, pero saliendo 13º en parrilla sabes que la carrera es muy difícil", argumentaba el chico de Ducati.

Ya en carrera, Bastinaini ha vuelto a ser un escollo para Bagnaia, que tras adelantar alguna posición se ha visto detrás de su compañero de equipo y no ha sido capaz de adelantarle

"Lo hemos intentado al máximo pero me faltaba el feeling para poder adelantar, la única manera de hacerlo era echar fuera al otro piloto, y era mi compañero y nunca ha sido mi estilo de pilotaje", dejó como apunte.

Un adelantamiento que le hubiera permitido sumar unos puntitos y, quién sabe, irse a por Fabio Di Giannantonio, que acabó sexto.

"Lo he intentado muchas veces pero no ha habido manera, he intentado dejar espacio con el de delante para enfriar la rueda delantera e intentarlo de nuevo, cada vez que dejaba espacio mi ritmo era mejor que el de los de delante, pero una vez volvía a llegar a la altura de la moto de delante no podía adelantar, ha sido imposible", insistió.

A diferencia de la elección de goma blanda delantera mayoritaria, Pecco optó por la dura.

"El compuesto es igual, saliendo el 13º sabía que la presión del neumático delantero iba a subir mucho y el duro me ayudaba un poquito más".

Así las cosas, este domingo se disputa la carrera larga, con 25 puntos en juego, con Jorge Martín a tope de moral y Bagnaia ahora por detrás siete puntos en la general.

"Saliendo tan atrás en parrilla siempre es una lotería, así que no puedes saber que pasará. Hoy he salido muy bien, pero me han bloqueado y no he podido estar dos o tres plazas más adelante. La carrera mañana será más larga, la goma media trasera será mejor, me va a ayudar mucho, porque con la blanda hace que mi moto se convierte en muy nerviosa", mantuvo la esperanza.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images