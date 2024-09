Bagnaia: "He intentado copiar a Márquez pero me caigo"

Marc Márquez se mostró confiado en la gran oportunidad que se le presenta este fin de semana para lograr su primera victoria con una Ducati, aunque no quiso presionarse: "habrá más en el futuro".

El de Gresini se llevó una pole apoteósica, con más de 8 décimas de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, los que luchan por el título, Pecco Bagnaia y Jorge Martín, y el fenómeno del futuro, Pedro Acosta, dejando claro que aún no ha dicho su última palabra en esto de MotoGP.

Pese a meterles un verdadero 'churro' a todos ellos, Marc no se mostró especialmente eufórico en el corralito tras lograr la pole.

"Dentro de poco tenemos la sprint, la euforia va por dentro, pero debemos seguir concentrados, es solo una pole, aunque hacia tiempo que no la lograba en seco (Portimao 2023) y es importante. Me estoy encontrando muy bien en este circuito, las condiciones después de la lluvia hoy eran extremas, pero me he ido encontrando mejor", explicó.

"Pecco esta mas cerca de lo que parece, creo, si la pista va mejorando nos pondrá las cosas difíciles, pero tenemos ritmo, estamos bien y a ver si podemos hace runa buena salida. Mis armas son seguir con mi ritmo, mis sensaciones que son buenas y sobre todo no pecar de extra confianza, cuando coges esta inercia parece que sale todo y tenemos que estar muy concentrados", dijo el de Gresini.

Sobre si este fin de semana en Aragón tiene una oportunidad de oro para lograr su primera victoria con la Ducati, se mostró cauto.

"Tengo la confianza, aunque suene un poco prepotente, de que habrá más en el futuro. Ojalá la podamos aprovechar, no es que me quiera sacar presión, quiero aprovecharla esta oportunidad habrá más en el futuro pero como esta ninguna ya que el margen es muy grande. Intentarñe gestionarlo de l mejor manera", zanjó.

Bagnaia se ve lejos de Márquez

Mientras Marc ponía una nota de alarma en la progresión de Pecco Bagnaia durante el fin de semana, el italiano, que saldrá tercero, desde la primera fila de la parrilla, admitió que la ventaja del español es, ahora mismo, abismal.

"No sabe nada bien esta primera fila. Ocho décimas son mucho tiempo. Me está costando mucho", señalo el de Ducati.

"Lo estoy intentando, pero hay dos sitios en los que pierdo seis décimas. Son dos curvas lentas, la 9 y la entrada a la 16, en las que no entiendo cómo puedo perder tanto tiempo. Normalmente soy muy rápido allí, pero no puedo hacerlo más. Cuando intento ir más rápido allí o se me cierra de delante o se me va de atrás. Salgo delante de Jorge y será importante terminar delante de él. Marc es otra historia, pero hay pilotos que también van muy rápido", añadió.

Bagnaia aseguró que está intentando calcar lo que hace Márquez en algunos puntos, sin éxito.

"Voy rápido, he intentado copiar a Marc pero me caigo. Será interesante salir detrás de él e intentar seguirle. A ver si tengo la posibilidad de evitar que se escape", zanjó el líder del Mundial.

Desde la Q1 logró pasar a la clasificatoria Pedro Acosta, el fenómeno de KTM, que acabó colocándose en primera fila con el segundo mejor tiempo y echando a Jorge Martín al segundo escalón de la parrilla.

"Las diferencias con Marc son muy evidentes. Es verdad que hemos mejorado mucho, pero nos está costando dar el paso. Como la pista está más complicado, las cosas se aprietan. A ver si mañana vuelve a llover", dijo de cara a la carrera de este domingo.