Bagnaia insiste en que Ducati "nunca tendrá órdenes de equipo"

Pecco Bagnaia perdió este sábado el liderato del Mundial de MotoGP por primera vez desde el Gran Premio de España, disputado en abril, después de sufrir y acabar octavo en la carrera al sprint de Mandalika, en la que se impuso su rival por el título, Jorge Martín.

El italiano no pudo superar la Q1 en la clasificación y acabó 13º en parrilla. Tuvo problemas de adherencia trasera con el neumático blando de Michelin, pero llamó especialmente la atención que fuera precisamente su compañero de garaje, Enea Bastianini, quien le dejara fuera del corte en su último intento.

Además, resaltó también el hecho de que el vigente campeón del mundo rodó durante buena parte de la carrera corta junto a Bastianini, pero fue incapaz de realizar un adelantamiento que le colocara delante de él.

Todo esto llevó a muchos a preguntarse por qué Ducati no tiró de órdenes de equipo, ya fuera para evitar lo ocurrido en la clasificación, con un Enea sin implicaciones en la lucha por el título y con una Long Lap Penalty por cumplir el domingo, o en la carrera, para que Bagnaia pudiera pasar a la 'Bestia'. Eso le habría dejado séptimo en la sprint y habría reducido la ventaja de puntos de Martín a seis en lugar de siete.

"El año pasado no tuve órdenes de equipo, así que este año no las tenemos", comenzó explicando Bagnaia tras la carrera, recordando que ya hubo polémica al respecto en 2022. "El año pasado era la misma moto, estaba luchando por el campeonato. Nunca tendremos este tipo de órdenes de equipo".

"Es normal, somos ocho pilotos con la misma posibilidad de luchar por las primeras posiciones. Esta es la estrategia de Ducati y desde el principio la acepté. Hoy, la única manera posible de pasar a Enea era empujarle. No quería hacerlo. No es la forma en que me gusta correr", siguió.

Preguntado sobre si Bastianini debería haberle ayudado a pasar a la Q2, el #1 añadió: "¿Por qué bloquear a un piloto que vuelve de una lesión después de mucho tiempo y decirle, 'no mejores tu tiempo porque tienes que dejar pasar a Pecco'? Quizá sea difícil de entender para ti, pero desde mi punto de vista, en carrera es otra historia, pero en clasificación es normal que sea así".

Las órdenes de equipo en Ducati fueron un tema de discusión el año pasado, ya que Bastianini, con la moto del equipo Gresini Racing, y Bagnaia tuvieron luchas en varias carreras a pesar de que este último aspiraba a la corona, mientras luchaba con un piloto de otra marca, Fabio Quartararo, de Yamaha.

El paso de Martin al frente de la general supone la primera vez que el madrileño lo consigue en la clase reina, pero el piloto del Pramac Racing afirma que su mentalidad no cambiará por ello. "Me siento bien, me siento increíble y es como un sueño", comentó.

"Por eso estamos aquí. Pero la mentalidad será la misma. Necesito atacar; necesito disfrutar del momento. Todo lo que venga es bueno. Siento que la presión es para Pecco, porque necesita ganar. Así que mantendré la misma mentalidad", finalizó el de San Sebastián de los Reyes.