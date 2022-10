Bagnaia: "Soy humano, empiezo a sentir la presión"

Cargar el reproductor de audio

Sepang.- Pecco Bagnaia se podría proclamar campeón del mundo de MotoGP este domingo en el Gran Premio de Malasia, pero el piloto de Ducati cometió un error al irse al suelo durante la Q2 del sábado, por lo que deberá salir bastante retrasado en parrilla, con los peligros que ello supone.

"El principio del curso fue más difícil. Pero lo único bueno del día fue el tercer ensayo libre y la Q1", explicó el italiano al final de una jornada difícil, en la que no logró acabar entre los diez primeros tras los tres primeros libres y tuvo que pasar por el trance de la Q1, que superó con holgura.

"Después, he hecho todo lo posible para arruinar el día. Soy humano y empiezo a sentir la presión", admitió.

Bagnaia no pasó directamente a la Q2 al hacer el mismo tiempo que el 10º en el FP3, Franco Morbidelli, pero el de Yamaha tenía una segunda mejor vuelta que el de Ducati y clasificó por delante, después de haberle molestado en pista, por lo que recibirá una sanción de doble long lap.

"Me cabreé demasiado por lo que pasó con Fabio y Franco. Forcé demasiado en la curva 4 y me caí. Tengo que aprender a leer estas situaciones. No era necesario forzar porque fácilmente tenía la tercer plaza casi asegurada", reflexionaba.

Tras culminar la remontada en la general del campeonato en Australia, donde Pecco se volvió a aprovechar de una caída de Fabio Quartararo, el francés se fue al suelo de nuevo este sábado en el FP4, fracturándose un dedo de la mano izquierda.

"Fabio no merece la mala suerte que está teniendo en las últimas carreras", indicó.

Con el Mundial a punto de decidirse, Pecco saldrá 9º con hasta cuatro Ducati por delante, entre ellas las de Jorge Martín y Enea Bastianini, que ya han reconocido que su intención es la de tratar de escaparse y ganar la carrera.

"Creo que las demás Ducati tratarán de escaparse. Mañana puede que sea el día de poner en práctica las órdenes de equipo", advirtió.

Fruto del nerviosismo por lo que hay en juego, se pudo ver muy enfadado a Bagnaia recriminando a Morbidelli cuando éste le entorpeció en el FP3, como tampoco le gustó que tantos pilotos le siguieran, como Marc Márquez, que lo hizo en la Q1 y en la Q2.

"Sobre Morbidelli, no tuve la oportunidad de hablar con él, pero mi reacción puede que fuera un poco exagerada. Estas cosas pueden pasar, pero empiezan a pasar demasiado. Ha habido momentos en los que me seguían siete motos. El reglamento no dice nada al respecto, pero ya es un poco demasiado", se quejó.

Pese a tener un día tan ajetreado y acabar 9º en parrilla, Pecco sabe que tiene el ritmo para luchar por la victoria.

"Mis sensaciones encima de la moto son fantásticas. Puedo frenar como quiero y les he dado muchas vueltas a los neumáticos", por lo que sabe cómo gestionarlos, que será una de las claves de la carrera.