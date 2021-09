Bagnaia: "No me siento el heredero de Rossi"

El nueve veces campeón del mundo anunció a principios de agosto su retirada de MotoGP cuando acabe la temporada. Atrás quedará una carrera de éxitos en los circuitos, pero también dejará un vacío enorme entre los aficionados.

El #46, más allá de lo que ha conseguido dentro de la pista, se ha convertido en icono mediático, capaz de atraer al público hacia un deporte como el motociclismo. Su marcha hará mella sin duda en el campeonato y ya se ha especulado con quién tomará su testigo.

Deportivamente, quien más se acerca en este momento a Il Dottore por sus méritos es Marc Márquez. Sin embargo, su relación personal no es buena y el catalán desechó la posibilidad de tomar el testigo como como principal referente de MotoGP. "No me siento con la responsabilidad de tomar el relevo de Rossi", dijo el #93.

También en Italia se busca un sucesor de Rossi. El país transalpino probablemente tenga siete pilotos en la categoría reina la próxima temporada, pero ninguno cuenta con el tirón del de Tavullia. Uno de los que mejor lo está haciendo en este momento es Pecco Bagnaia, pero el de Ducati tampoco se ve cogiendo el testigo de su mentor en la Academy.

"No me siento el heredero de Rossi porque creo que es imposible hacer lo que ha hecho él", dijo en una entrevista con DAZN. "Estoy feliz por él, porque aunque pienso que será difícil estar aquí sin él, porque siempre estamos con él, ha hecho lo más justo para él. Si no se divierte más... creo que sí se divierte, pero en las carreras pienso que no. Le he visto más relajado ahora, además será papá, así que estoy muy contento por él".

"Pensaba que Márquez estaría luchando por el Mundial"

En esa misma entrevista, Bagnaia repasa distintos temas de actualidad. Uno de ellos es el estado físico de Márquez. El piloto de Turín fue de los que apostó por que el de Cervera (Lleida) volvería a su máximo nivel después de la lesión que le tuvo de baja ocho meses, pero el tiempo no le ha dado la razón.

"Yo pensaba que este año estaría luchando por el mundial. Pensaba que estaba más preparado para luchar, pero no puedes saberlo hasta el momento que vives con él. No sientes por él, no puedes saber lo que le está sucediendo. Pero por cómo llegó a Portimao, después de mucho tiempo, hizo una carrera estando delante siempre, dije 'ya no tiene más problemas'. En las últimas carreras está como bajando, aunque los resultados no, porque en Austria estaba delante. Puede ser que le duela mucho, pero puede ir rápido. También con las infiltraciones puedes hacer cosas increíbles", remacha.