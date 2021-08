Bagnaia acabó la última carrera el domingo pasado en el Red Bull Ring con la mosca detrás de la oreja. Después de haber liderado antes de la suspensión por el accidente de Dani Pedrosa y Lorenzo Savadori, en la reanudación de la prueba se dio cuenta de inmediato de que no tenía el mismo agarre en la parte trasera y solo pudo ser 11º.

Entonces, el piloto de Turín ya dejó entrever que la causa del bajón había sido el mal funcionamiento del neumático que montó, de idéntica especificación al de la primera carrera.

El tema de los neumáticos ya es algo recurrente en Ducati. En 2020, Andrea Dovizioso se pasó toda la temporada quejándose de ellos después de que Michelin cambiara la composición. Al finalizar la clasificación para el Gran Premio de Austria, donde Bagnaia solo pudo ser tercero, el italiano fue tajante con el fabricante de Clermont-Ferrand.

"Tenemos que hablar con Michelin. Te dan neumáticos, los pones y unas veces funcionan y otras no. Estas cosas no pueden pasar. Yo digo que es la goma de atrás. Parece absurdo que después de lo que pasó el domingo tenga un problema", expuso.

El #63 venía de ser el más rápido en el FP3, donde no tuvo ningún problema de neumáticos.

"Esta mañana he tenido un agarre increíble. Todo fue perfecto. En la Q2 no pude mantenerme en pista por todo el derrapaje que tenía al salir de las curvas-. El segundo neumático no me pareció especialmente bueno. La curva 8 con gomas normales la haces a full. No podía, derrapaba mucho", explicó.

(Antes de seguir leyendo, haz click sobre la imagen para ver las fotos de Pecco Bagnaia en el GP de Austria 2021 de MotoGP)

El piloto de 24 años salvó la clasificación con una tercera plaza. Aunque saldrá un lugar más atrás que hace una semana, mantiene las opciones de estrenar su palmarés de victorias en MotoGP.

"Soy tercero y estoy contento de estar en primera fila. Tenemos el ritmo para hacerlo bien. Intentaré [romper la carrera]. Desde la tercera posición es más difícil. Seguramente [Jorge Martín] saldrá muy bien. Si me pongo a su rueda seguramente gaste menos goma y gasolina. Solo espero no encontrarme con otro problema", zanjó.