Bagnaia: "Hoy es un gran día para la VR46 Academy colocando tres pilotos en primera fila"

El jefe de filas de Ducati llegaba a este fin de semana de casa, en Misano, muy tocado por la caída que sufrió en Aragón el pasado domingo, con mucho dolor en el cuello y el pecho, una situación que se presentaba propicia para que sus rivales trataran de aprovecharlo, pero el italiano remontó gracias a la ayuda de los calmantes para dar un puñetazo encima de la mesa y llevarse la pole, y además con sus dos amigos del alma miembros de la VR46 Riders Academy, que entrenan cada semana en este circuito con las motos de calle y que se conocen cada palmo del terreno, una guarda pretoriana que en al salida puede ser el mejor aliado de Pecco Bagnaia.

"La suerte es que mientras voy con la moto no me molesta tanto, el problema es cuando paro que se baja la tensión y empiezo a notar el dolor, no me afecta tanto para pilotar", admitió tras firmar la pole.

El italiano admitió que girar tanto en este circuito fue un ayuda, además de un momento histórico.

"Estoy super contento, es un gran día, es un capitulo más de la historia de la Academy, una primera fila completa de pilotos de la academia, seguramente nos ayuda mucho que entrenamos aquí mucho, pero es un gran día", subrayó.

Bagnaia tuvo que recurrir a los calmantes para poder afrontar la segunda jornada de Misano.

"He tenido que tomar calmante, hablando con doctor Angel Charte hemos decidido tomar algo que va actuando despacio, de forma progresiva, voy a estar bien durante 12 horas. Es la decisión correcta porque salir desde delante en parrilla es lo más importante en este circuito", informó.

Bagnaia, Bezzecchi y Morbidelli, los tres corredores de la VR46 Riders Academy, celebran la primera fila de la parrilla en Misano Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

De cara a la carrera de esta tarde, que es de solo 13 vueltas, Pecco tiene claros sus rivales.

"Esta mañana (FP2) Marc Márquez fue muy rápido con goma usada, pero muchos pilotos lo fueron, también Pedro Acosta y Jorge Martín, es difícil saber quién será el mayor rival, los dos de la Academy tienen también el potencial para luchar, será importante salir bien y mantener el primer puesto", advirtió.

Morbidelli y Bezzecchi, en primera fila

Segundo en parrilla saldrá Franco Morbidelli, que tras una temporada tan complicada y gris, está tratando de sacar la cabeza en el top.

"Es importante volver a la primera fila, hemos dado un paso más, muy contento con el rendimiento de este fin de semana, estamos trabajando bien con el equipo, me esta ayudando mucho Ducati y todos los chicos en el box para volver al top", explicó.

"Espero poder estar en la pelea por el podio, no te podría decir ahora cual puede ser mi punto fuerte en esa batalla, ya lo veremos", tiró balones fuera guardando sus reflexiones.

El tercero en discordia y también miembro de la VR46 Riders Academy, Marco Bezzecchi completó la primera fila de la parrilla.

"Estoy muy contento, es una clasificación importante para mi, estoy comenzando por fin a sentirme mejor sobre la moto, quiero agradecer al equipo porque nunca hemos tirado la toalla juntos, aunque solo sea una Q2 es muy importante a nivel de motivación, dijo Marco, dedicando la decoración especial de su casco a los aficionados, que asegura le han apoyado mucho en estos momentos difíciles.

"Será difícil para la carrera porque Martín, Marc, Bastinai, Pecco y Franky son todos muy fuertes, estaremos ahí y trataremos de lucharlo", terminó.