Bagnaia y su futuro: "Me encanta Ducati, pero nunca digas 'nunca'"

Una de las noticias deportivas de esta semana, fuera del ámbito del motorsport, ha sido una renovación en el mundo del ciclismo: la del belga Wout van Aert, uno de los nombres más cotizados del pelotón, por su actual equipo, el Visma - Lease a Bike (antiguo Jumbo y escuadra de estrellas como Jonas Vingegaard). Y lo ha sido no tanto por la renovación en sí, sino por la duración: se trata de un contrato vitalicio, hasta que decida retirarse y poner fin a su carrera deportiva.

Este movimiento va más allá de los actuales acuerdos de larga duración en el deporte, por más que los contratos sean cada vez más amplios. Como consecuencia, el tema estuvo candente este pasado jueves en Misano, en la llegada de los pilotos de MotoGP para la nueva cita del calendario, el Gran Premio de Emilia Romagna, que repite pista respecto a la última prueba por las cancelaciones de las rondas de India y Kazajistán.

En la categoría reina del motociclismo, una de las renovaciones más largas y más sonadas fue la de Marc Márquez con Honda, por cuatro años, y que le convirtió en el piloto mejor pagado de la parrilla. Pero ya sabemos cómo acabó aquello: el ocho veces campeón del mundo se marchó antes de lo establecido por la situación de la casa nipona para poner rumbo a Gresini Racing, un cambio con el que ha vuelto a ser competitivo y que le abrirá las puertas del equipo oficial de Ducati en 2025.

Precisamente, su futuro compañero de garaje, Pecco Bagnaia, unido a los de Borgo Panigale hasta 2026, fue cuestionado en la rueda de prensa de pilotos en Misano por esta renovación de Van Aert, al ser de los pocos pilotos con contrato de larga duración (renovó antes de que empezara la presente campaña). El vigente campeón del mundo confesó que ama el mundo Ducati, y que le encantaría mantenerse sobre una Desmosedici lo que le resta de carrera, pero no descartó un cambio de aires en el futuro, poniendo de ejemplo lo que pasó con Márquez.

"A mí me encanta Ducati. Y creo que Ducati también me ama. Pero nunca digas nunca jamás", empezó diciendo Bagnaia. "Estábamos considerando lo mismo con Marc Márquez, cuando firmó con Honda por cuatro años, y luego todos sabemos lo que ha pasado. Nunca sabes lo que te depara el futuro".

"Yo me enamoré de Ducati desde pequeño, y trataré de mantenerme siempre en el mismo equipo, y con la misma mentalidad. Me encanta Ducati. Pero dependerá de si cambian las cosas. Por el momento, mi mentalidad y mi ambición están volcadas en continuar de la misma manera. Amo a mi equipo, me encantan las personas que trabajan en Ducati. No solamente en el departamento de carreras, sino también en la fábrica. Si puedo, me encantaría compartir con ellos toda mi carrera", siguió el turinés.

El futuro más inmediato de Bagnaia pasará por 2025, año en el que ya está pensando, aunque esté metido en la pelea por el título frente a Jorge Martín. El transalpino lo tiene presente después de un test de Misano en el que Ducati probó varias novedades de cara a la GP25, aunque no un prototipo de la nueva Desmosedici del año que viene. Si bien es cierto que no utilizará ninguna de las novedades en los 7 GGPP que quedan, el #1 quedó contento con lo que probó en las últimas pruebas colectivas.

"Las cosas que probamos en el test de Misano son de cara a la temporada que viene. Y fueron positivas, porque han funcionado. Pero será para el año que viene. Aún no están preparadas, y no es posible utilizarlas ya, para este fin de semana. Y no creo que vayan a estar listas para lo que resta de año. Así que vamos a continuar compitiendo con la misma moto que antes, básicamente. No hemos tenido ninguna pieza nueva en la moto y vamos a seguir igual. Ya sé que para 2025 tenemos algo muy bueno, como base", sentenció Pecco.