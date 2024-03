Bagnaia, favorito de los pilotos para el título de MotoGP 2024

¿Quién será el campeón del mundo de MotoGP en 2024? En las dos últimas temporadas, Pecco Bagnaia tuvo que esperar hasta la última carrera para llevarse el título, pero antes de la primera carrera de este año, el italiano parece más favorito que nunca. La experiencia juega naturalmente a su favor, y los tests invernales no han hecho más que confirmar su estatus, ya que terminó en cabeza, y con tiempos récord, tanto en Sepang como en Losail.

"Pecco es el favorito", declaró Jorge Martín, el principal rival por la corona del turinés en 2023, a la web oficial de MotoGP, quizás tratando de quitarse presión de encima: "Ha ganado en las dos últimas temporadas, así que creo que será el hombre a batir".

Puede que el español no se haya mostrado tanto como Bagnaia durante los entrenamientos invernales, pero en el cierre del test de Qatar encontró sensaciones con la nueva Ducati. Para otros, como Johann Zarco, el transalpino está en un estado de forma aún más formidable que en las pasadas campañas.

"Estoy impresionado por la forma en que Pecco muestra aún más velocidad que el año pasado, y por la forma en que controla la situación", resumió el nuevo piloto del LCR, apoyado por Marc Márquez. "¡El favorito es el campeón!", sentenció el #93. "Lideró los tests de Malasia y Qatar. Está en buena forma, pilota bien, así que es el favorito. Es el que tiene que defender el título".

"Y aparte de él, Martín y Enea Bastianini son súper rápidos. Lo bueno es que corren para la misma fábrica que yo, así que podré aprender de ellos ", añadió el ocho veces campeón del mundo antes de su primer gran premio con el Gresini Racing.

Marco Bezzecchi, Brad Binder, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio, Miguel Oliveira, Raúl Fernández y Joan Mir también se han decantado por Bagnaia como favorito, tras quedar impresionados por su estado de forma en invierno. "¡Creo que Pecco está presionando para [las negociaciones de] su contrato con Ducati!" bromeó Luca Marini. "Es normal. ¡Está haciendo un gran trabajo!".

Bagnaia ve a "todos los pilotos de Ducati" como aspirantes al título en 2024

Bagnaia, como es evidente, no se ve a sí mismo como el principal favorito, y teme a los otros pilotos que llevan la Desmosedici GP24, principalmente a Bastianini y a Martín, así como a las otras dos marcas europeas.

"Todos los pilotos de Ducati [son favoritos], creo", dijo al final del test de Qatar. "Durante la pretemporada vimos que Enea y Martín eran muy rápidos. 'Diggia' también, Bezzecchi hizo buenos progresos, así que todas las Ducati. Y creo que Aprilia ha mejorado con respecto al año pasado. Luego, siempre hay que tener en cuenta a las KTM, porque a veces hacen buenas vueltas y siempre tienen ritmo con neumáticos usados. Así que más o menos como el año pasado al principio de la temporada".

"Las Aprilia también fueron rápidas en el test de Losail, y Marc dio claramente un buen paso adelante en términos de 'time attack'. No sé cuál es [el favorito] en términos de ritmo, francamente no vi nada, pero descubriremos el potencial de cada uno durante el primer fin de semana de carreras. No hay duda de que las Aprilia, las KTM y todas las Ducati son rápidas en este momento, y Yamaha y Honda quizás necesiten más tiempo. La velocidad está ahí, pero creo que les falta algo de tracción", añadió el #1.

Todas las marcas han progresado durante el invierno y, aunque no es de los que admiten derrotas, Aleix Espargaró reconoce que Ducati mantiene su ventaja por el momento. "El nivel es muy alto", explixó el de Granollers. "Los tiempos que hicimos en Malasia y Qatar son una locura. Son tiempos increíbles, todos son muy, muy rápidos".

"Parece que Ducati ha vuelto a mejorar. Por lo que a nosotros respecta, la RS-GP ha mejorado mucho, pero aún no es suficiente para batir a las Ducati. Sabemos que KTM también ha progresado, y estarán ahí, sobre todo en carrera. Y las marcas japonesas parece que han progresado un poco, pero no lo suficiente, porque los fabricantes italianos han mejorado mucho más. El hombre a batir es Pecco. Creo que es su pretemporada más fuerte desde que está en MotoGP", concluyó el catalán.