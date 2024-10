Bagnaia sigue confiando y espera ser "muy rápido" en Tailandia y Malasia

El vigente campeón del mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, es optimista de cara a recuperar los puntos perdidos ante Jorge Martín en Australia, ya que la antepenúltima y la penúltima cita del Mundial serán en dos de sus circuitos favoritos, en Chang y Sepang.

La desventaja del italiano respecto al español se duplicó de 10 a 20 puntos durante el fin de semana de carreras en Phillip Island, ya que terminó cuarto en la sprint y tercero en la carrera larga, mientras que el de Pramac. consiguió una victoria y un segundo puesto.

Bagnaia se mostró sincero acerca del mejor nivel de Martín en Australia, pero mantuvo la filosofía a falta de tres grandes premios para el final y de cara a una batalla por el título marcada por continuos altibajos. De hecho, la diferencia es casi la misma que tras el Gran Premio de Indonesia, cuando el turinés se enfrentaba a un déficit de 21 tantos.

"Es como en Indonesia: nos recuperamos, perdemos puntos [en Australia] y volveremos a recuperarnos", dijo Bagnaia. "Pasaremos a las siguientes carreras con confianza, sabiendo que son pistas en las que soy muy rápido. Buriram [Tailandia] y Malasia se adaptan mejor a mi estilo de pilotaje, y creo que puedo ser más fuerte, son dos pistas en las que soy más rápido que aquí".

"Sabíamos al llegar a este circuito que había muchas posibilidades de perder puntos. Hemos hecho todo lo posible para evitarlo, pero no ha sido suficiente. Es cierto que siempre he tenido buenos resultados aquí, pero nunca he sido tan rápido como en Motegi y en otros sitios. En Buriram tendremos muchas posibilidades de volver a luchar. El año pasado ganó Jorge, ¡pero vamos a ver este año!", siguió.

En 2023, Bagnaia acabó segundo, detrás de Jorge Martín, en la carrera principal del Gran Premio de Tailandia, pero le superó en Malasia, y también ganó en la cita de Sepang de 2022. Aunque el de Ducati tiene razón al afirmar que la diferencia es similar a la que había tras Mandalika, es una situación más cómoda para el de San Sebastián de los Reyes, con menos puntos en juego.

Y también significa que una caída o cualquier cero para Bagnaia podría ser crítico en estos momentos. La diferencia de 20 puntos en esta coyuntura hizo que Bagnaia tuviera muy presente en Phillip Island el costoso incidente con Alex Márquez en Aragón, un choque que, según él, "tiene más peso ahora mismo".