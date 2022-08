Bagnaia: "Soy muy escéptico, no creo que la Yamaha tenga problemas de velocidad"

Cargar el reproductor de audio

La primera jornada del Gran Premio de Austria de MotoGP se cerró con una verdadera exhibición de las motos de Borgo Panigale, que coparon siete de las ocho primeras posiciones en la hoja de tiempos, quedándose fuera del top 10 solamente el debutante Fabio Di Giannantonio.

Pecco Bagnaia, primera espada de la casa italiana y quinto este viernes al final de día, dio crédito a la maquinaria, pero también quiso destacar el papel de los pilotos que compiten para la marca.

“Creo que el resultado de hoy nos indica la cantidad de pilotos fuertes que tiene Ducati, creo que todos están entre los mejores de la parrilla y existe un equilibrio de rendimiento que es realmente increíble”, aportó el tercer clasificado de la general.

“Definitivamente es una moto que funciona muy bien ahora mismo, especialmente en una pista como esta, y todos los pilotos de Ducati pueden aspirar a ganar, porque son realmente fuertes”, apostilló.

Un ‘ejercito’ que puede ayudar a Bagnaia en la misión de dar caza al actual líder del campeonato, Fabio Quartararo, metiendo unidades entre ambos, pero que al final tiempo pueden acabar convirtiéndose en rivales que canibalicen los propios intereses de la marca.

"Sin duda tener compañeros tan fuertes es un gran estímulo, porque siempre estamos ahí arriba, en la parte delantera, y creo que la nuestra es la única marca que tiene a todos los pilotos tan competitivos. Es algo que realmente estimula el trabajo y lo acelera en algunas situaciones. En otros también puede ser un problema, pero no es mi caso en este momento”, valoraba.

El único corredor que logró colarse entre las siete Ducati fue, precisamente, el gran rival y líder del Mundial, Fabio Quartararo (4º), que acabó a 40 milésimas del primero, Johann Zarco. Pese a quejarse sistemáticamente de falta de velocidad, el francés otorgó un punto positivo a la nueva chicane del Red Bull Ring en beneficio de las prestaciones de su moto, al considerar que ahora no hace falta tanto motor.

"Siempre soy muy escéptico cuando oigo estas cosas, porque el año pasado Fabio estuvo luchando por la victoria en este circuito, y la Yamaha pierde solo 2km/h en la recta de aquí, así que no creo que tengan problemas de velocidad. En esta pista no creo que su problema sea la velocidad punta”, discrepó el italiano.

Al igual que la mayoría de pilotos, Bagnaia dio por buenos los cambios introducidos en el primer sector del circuito, con la implementación de una nueva chicane.

"La chicane no está mal, la diseñaron bastante bien para el espacio que había. Ciertamente el muro de la izquierda no es lo mejor, porque está muy cerca. Si vas rápido en línea recta, te será difícil evitarlo. Las barreras que ponen en medio de la pista tampoco son las mejores: hoy me he metido en la grava y me ha cogido justo ahí, así que hablaremos de eso en la Comisión de Seguridad. De todos modos, como diseño no está tan mal”.

Por último el italiano también valoró la noticia adelantada por Motorsport.com sobre la llegada de las carreras al sprint el próximo curso a MotoGP.

"No sé si me gustará o no. Habrá que entender cómo lo van a hacer, si lo quieren hacer en todos los circuitos, si quieren acortar la carrera principal. Hay muchas cosas que entender, porque mentalmente será difícil hacer una temporada con tantas carreras”, argumentó.

"Si tienes una carrera sprint en Austin y al día siguiente la carrera larga, no es nada fácil. Es una pista devastadora, tanto mental como físicamente. Hacer dos carreras en un fin de semana sería duro: es cierto que sería como hacer una carrera larga, pero eso cuenta más que una en los entrenamientos, así que mentalmente es algo totalmente diferente a una FP4”, añadió.

La principal queja de los pilotos no es tanto el cambio de formato como que no se les haya consultado, algo a lo que el promotor no está obligado. Bagnaia está en esa misma línea.

"Depende del punto de vista. Estamos aquí porque tenemos que correr en moto y hay gente que decide por nosotros, como en la Fórmula 1. Digamos que es una decisión bastante importante y no sabía nada de ella hasta hoy. Veremos qué opinan los demás corredores, pero en ciertas situaciones nuestra voz debería contar para algo”, exigió el de Turín.

