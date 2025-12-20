Bagnaia: "Mi error fue buscar las sensaciones con la GP24 en la GP25"

Pecco Bagnaia sigue dejando atrás su dificilísima temporada 2025 en el Mundial de MotoGP. El tricampeón del mundo de motociclismo comenzó el año con problemas de confianza al manillar de la Desmosedici GP25, y aunque esperaba que las cosas se solucionaran con el paso del tiempo, como ya le había ocurrido en alguna otra ocasión, lo cierto es que nunca encontró con la nueva Ducati las sensaciones que tenía con la moto de 2024.

De hecho, algunos grandes momentos del curso, como el Gran Premio de Japón en el que arrasó (pole y victoria en las dos carreras del fin de semana) acabaron volviéndosele en contra, porque le provocaron una notable frustración al no ser capaz de replicar el 'feeling' de Motegi en la parte final de la campaña.

Así, el turinés acabó completando su temporada más difícil en la categoría reina, finalizando quinto de la clasificación general de pilotos, tras Alex Márquez, Marco Bezzecchi (Aprilia) y Pedro Acosta (KTM), ello mientras su compañero de garaje, Marc Márquez, aseguraba su novena corona mundialista, con la misma moto, cuando aún le quedaban cinco citas para terminar la campaña.

Reflexionando sobre su 2025 en el evento 'Campioni in Pista' de este pasado viernes, 19 de diciembre, en el que la casa de Borgo Panigale celebró otro año para la historia, Bagnaia admitió un gran error por su parte durante el año: intentar buscar en la GP25 aquellas sensaciones que tenía en la GP24, con la que luchó por el título hasta la última carrera contra Jorge Martín, ganando hasta 11 carreras largas.

"El error fue empezar con la idea de que mi potencial con la GP24 era realmente alto. Así que no era una cuestión de adaptación con la GP25, era más una cuestión de que estaba buscando las sensaciones que tenía en ella, pero nunca llegaron", dijo el piamontés a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Cuestionado sobre cómo recuperará el rendimiento en 2026, y sobre todo la serenidad y la felicidad que por momentos parecieron faltarle, Bagnaia añadió: "Podemos decir que las dos cosas van de la mano, porque un piloto rápido también es feliz. Todo vuelve. Sinceramente, mi serenidad siempre ha estado bastante intacta, porque en las situaciones en las que me ha ido bien, he estado donde sé que tengo que estar. Así que sé que el potencial está ahí, sé que la velocidad no ha desaparecido. Hay que trabajar para volver a encontrar las sensaciones. La serenidad siempre ha estado ahí, son las sensaciones las que se han ido un poco, así que eso es lo que hay que volver a encontrar".

En una entrevista reciente, Nicolò Bulega dijo que, en su opinión, hay que ser más 'hijo de puta' en determinadas situaciones... Bagnaia respondió así: "Cuando ha habido necesidad de sacar los codos nunca me he echado atrás, así que no creo que haya esa necesidad".

Por último, también se le incidió a Bagnaia que al principio del curso siempre estaba peleando por el podio, mientras que desde la mitad del campeonato tuvo más problemas. A la pregunta de por qué pasó eso, explicó: "Seguro que hubo algún contratiempo durante la temporada. La carrera de Japón me hizo disfrutar mucho, pero también me sirvió de referencia para la carrera posterior. Tengo que decir que las dificultades empezaron en la carrera de Jerez, un circuito que conozco muy bien, donde siempre lo he hecho muy bien, pero ya no podía hacer las mismas cosas. Así que las dificultades empezaron ahí, aunque en las últimas carreras fueron a peor", concluyó.