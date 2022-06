Bagnaia: "Nos traen velocidad punta, pero la que gana es la moto más lenta"

Cargar el reproductor de audio

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Alemania, la décima parada del calendario MotoGP 2022, o lo que es lo mismo llegamos al ecuador de la temporada. Ducati alcanzará la mitad de las carreras del curso sin haber introducido la evolución aerodinámica a la que tienen derecho, por reglamento, todos los pilotos durante el año. Desde la pretemporada, los corredores que, sobre el papel, utilizan el prototipo 2022 no han cambiado de carenado.

En el test de Barcelona, celebrado en Montmeló el lunes después del gran premio, Jack Miller, Enea Bastianini y el propio Pecco pudieron probar la evolución del carenado 2022, que también usó Luca Marini, aunque solo unos giros.

"Probé varias cosas y la más importante fue el carenado", explicó Pecco al final del test. "Funcionó bastante bien, estoy contento con él, pero sólo era para probarlo. No sé si lo utilizaremos este año", soltó como un jarro de agua de fría el líder del proyecto de Borgo Panigale.

Pecco Bagnaia ya sorprendió en la pretemporada descartando la última evolución del motor 2022 de Ducati, pidiendo afrontar el curso (los propulsores están sellados y no se pueden cambiar) con un híbrido del motor de 2021, el que la fábrica llevó al test de Jerez de noviembre de 2021.

Ahora, el chico de Turín también ha cerrado el paso a la evolución aerodinámica y duda de que el nuevo carenado sea realmente la solución que necesitan.

"Puede ayudar a la maniobrabilidad, pero también nos da más velocidad punta. Sí puede ayudar, pero este año prefiero más 'handling' y menos velocidad punta", asegura. "Eso es lo más importante, Yamaha es el ejemplo perfecto de ello".

Pecco tiene claro quien es el piloto al que tiene que batir si quiere ser campeón del mundo: Fabio Quartararo.

En la carrera del Gran Premio de Catalunya, Miller marcó con la Ducati la velocidad máxima en carrera (348,3 Km/h), mientras que de entre los pilotos que acabaron la prueba, la moto más lenta fue la de Quartararo, el ganador, con una velocidad punta de 337,5 Km/h).

"La maniobrabilidad [de la Yamaha] es mejor en este momento. Podemos ver claramente que la velocidad máxima no lo es todo. Este año hemos mejorado mucho esto, pero todavía tenemos que trabajar en el agarre en inclinación, como la Yamaha. Estamos estudiando eso", valoró.

El italiano espera ahora que Ducati evolucione este nuevo carenado antes de convertirlo en definitivo y homologarlo para usar en las carreras.

"Si llega, seguramente nos va a ayudar en el 'top speed', pero como hemos visto, la moto que está ganando no tiene velocidad punta. He mejorado mucho con un carenado (el actual) que no me da tanta velocidad, pero me ayuda en el manejo. Y me gustaría seguir así", en referencia a la agilidad de la moto en las curvas.

Mientras Pecco no ve necesario utilizar el nuevo carenado, Miller aseguró que le da igual lo que le monten, no en vano a final de temporada se irá a otra fábrica. Sin embargo, quien sí vio muy positiva la nueva pieza fue Enea Bastianini. El de Gresini lleva una moto y un paquete aerodinámico 2021, y tras probar en el test de Jerez (principio de mayo) la primera aerodinámica de 2022, prefirió esperar a la segunda (la de Barcelona) antes de tomar una decisión, asegurando que esperaba poder utilizarla ya tras el verano.

Para Pecco, que otros pilotos la homologuen, no cambia sus planes.

"No sé como funciona, no soy yo quien debe decidir quién puede o no homologarlo, es una decisión que debe tomar Ducati", zanjó el #63.