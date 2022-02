Bagnaia: "No hay motivos para estar preocupados"

Cargar el reproductor de audio

"No hay motivos para estar preocupados", calmó los ánimos Pecco Bagnaia al final de la primera jornada del test de pretemporada en el nuevo circuito de la isla de Lombok, en el que acabó antepenúltimo con un tiempo de 1.34.318, a 1.85 de Pol Espargaró, que dejó el mejor crono de la jornada.

En las previas todo el mundo apunta a la Ducati como la gran ‘bestia parda’ de la parrilla de MotoGP para 2022, y ver a Bagnaia, su teórica punta de lanza, en la zona baja crea cierta incertidumbre.

"No hay motivos para estar preocupados", tranquiliza el turinés. "En los test se hacen siempre estrategias diferentes, hemos sido los únicos que no hemos montado una goma blanda, porque queremos entender lo mejor posible los neumáticos en este circuito. La goma blanda (trasera) la teníamos que montar al final, pero ha empezado a llover y hemos desistido", dijo Pecco, de forma errónea, ya que fueron muchos quienes no la montaron.

"En cualquier caso, si nos fijamos en el ritmo, hemos sido muy fuertes, aunque es algo que nos interesa hasta cierto punto, ya que no hay carrera este fin de semana. Digamos que estamos satisfechos con los pasos adelante hoy y seguro mañana, con la pista que estará más limpia, podremos hacerlo aún mejor. Pero hoy hice mi mejor tiempo en la vuelta 16 con un neumático medio y esto nos hace entender muchas cosas", valoró.

La pista presentó problemas en las primeras horas, debido a la lluvia nocturna, que acabó embarrando el asfalto. Algo que hubiera sido mucho peor de ser fin de semana de gran premio.

"Tienes que ser muy preciso y perfecto en las líneas, porque si te sales de la línea por un momento es un desastre. Hoy también, si hubiera que hacer una penalización de vuelta larga, hubiera sido imposible permanecer en pie".

"Espero que consideren estas cosas para el fin de semana de carrera, asegurándose de que cuando lleguemos esté un poco mejor, aunque lo veo difícil porque en todo el circuito están haciendo un trabajo que levanta el polvo, que luego se mete en la pista".

"Seguramente estos tres días de test sin ayudarán de cara a la carrera. Además, durante el fin de semana de gran premio habrá muchas motos en la pista, por lo que el asfalto cambiará, similar a Qatar, donde en la trazada hay mucho agarre y fuera de línea mucho menos".

Bagnaia protagonizó una de las pocas caídas de esta primera jornada.

"Sentí que había mucho más agarre en el neumático trasero, solo que insistí un poco demasiado y se cerró en el mismo lugar donde también se cayó Jorge Martín. En estas condiciones es difícil no cometer errores, además si la pista es nueva hay que buscar el límite y en ese momento lamentablemente lo encontré", zanjó el de Ducati.

Francesco Bagnaia, Ducati Team 1 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 2 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 3 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 4 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 5 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 6 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 7 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 8 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 9 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 10 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 11 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, observando la moto del LCR Honda Team 12 / 12 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images