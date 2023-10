Bagnaia: "Con Ducati puedes estar siempre en el Top 10, pero ganar es diferente"

Pecco Bagnaia afronta un final de temporada trepidante. El piloto transalpino busca su segundo Mundial de MotoGP tras el conseguido en 2022, aunque la tendencia parece haberse invertido de forma radical de una campaña a otra. Mientras que el año pasado el italiano era el perseguidor, ahora es el perseguido.

Si en 2022 el italiano fue capaz de recortar los 91 puntos con los que le llegó a aventajar en la general de pilotos Fabio Quartararo, en este 2023 es Jorge Martín quien le está poniendo en jaque, tras bajar la diferencia desde los 66 tantos de colchón que tenía tras la carrera al sprint de Barcelona hasta los 3 con los que salió del pasado Gran Premio de Japón.

A falta de seis grandes premios para que todo acabe y pueda surgir un campeón, Bagnaia no quiere ponerse nervioso. El turinés analizó cómo se encuentra, además de diversos aspectos de su carrera, en una entrevista con Izaskun Ruiz, en el programa 'La Caja de DAZN'. Pecco se abrió en canal y, entre otras cosas, agradeció a Ducati que le dejen tener la filosofía que él quiere encima de la moto, que le permite arriesgar y "divertirse".

"Tengo la suerte de estar en un equipo en el que me dejan divertirme en todo", empezó explicando Bagnaia. "Cuando salgo a pista sé que puedo ser libre para empujar. Ir en la moto de momento es lo más fácil, porque puedo divertirme de verdad. Si te pones a gestionar las cosas, no te diviertes. En Valencia 2022 [cuando luchaba por su primer título] no me divertí nada, todo era difícil y no me salía nada. Pero de momento estoy en una situación en la que quiero ganar las careras. Cuando soy segundo no estoy contento, y quiero que siga siendo así. Cuando esté contento siendo segundo habiendo podido ganar, es que habrá cambiado algo".

Al respecto de eso, el #1 hizo hincapié en lo que aprendió de las caídas de principio de año, donde parecía que iba a cometer los mismos errores del pasado: "He querido que mis caídas en Austin y Argentina me ayuden a darme una lección para aprender de cosas malas. Hemos mejorado mucho".

Y además, Bagnaia destacó que ganar con Ducati no es tan fácil como algunos podrían imaginar: "Sé que cuando voy a pista, muchas veces en las últimas carreras, el fin de semana no ha salido como yo quería. Desde Sachsenring, más o menos, siempre ha sido difícil el viernes. Pero sé que mi equipo me escucha muy bien cuando le digo las cosas, sabe perfectamente dónde ir, y al final estamos siempre peleando. No es fácil. Con una Ducati sabes que puedes estar siempre en el Top 10, porque es una moto que permite distintos estilos, pero de eso a ganar es diferente".

El italiano también comentó que, en cuanto a carácter, no es alguien fácil de tratar: "No soy fácil como persona, lo veo con la gente aquí y también fuera de la pista. Mi primera respuesta suele ser ‘no’, pero luego lo pienso, intento entenderlo y escucho".

Además, como pupilo de Valentino Rossi, Bagnaia no pudo escaparse de valorar lo que se dice de que es el sucesor del nueve veces campeón del mundo: "He subido a MotoGP, he conocido y he sido amigo de mi ídolo, ganando el Mundial después de él. Pienso que no es correcto [compararle con Rossi], lo que han conseguido pilotos en la historia tiene que ser de ellos, y no de otros. Hicieron lo mismo con Márquez y el relevo de Valentino, pero no era correcto. Todos son diferentes, yo noto que soy distinto de Valentino. Yo soy más tranquilo que él, y quiero que sea así", finalizó.