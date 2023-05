Bagnaia: "Ahora mismo, la Ducati que tengo me parece una moto muy buena"

Ganador en las dos carreras de Portugal, la sprint de Austin y del Gran Premio de España, Pecco Bagnaia lidera el campeonato del mundo de MotoGP con 87 puntos, 22 más que el segundo clasificado y hasta este pasado fin de semana líder del certamen, el también italiano Marco Bezzecchi (VR46-Ducati).

Con este escenario tan favorable, Bagnaia dedicó el test del lunes en Jerez a trabajar en la configuración base de su Desmosedici, para crear una puesta a punto que le vaya bien de partida en todos los circuitos.

"Trabajé con una sola moto porque estaba centrado en ver si algunos settings podían ayudarme y podíamos encontrar algo que mejorara. Y estoy feliz porque encontramos diferentes cosas, así que el resultado del test es positivo", valoró el campeón del mundo 2022.

Ducati está trabajando en el tema de las suspensiones, probando unas horquillas más largas.

"He probado las más grandes, que también las había probado en Sepang en invierno, y creo que tienen mucho potencial, pero todavía hay margen. Tenemos que trabajar, pero quizás tenemos que cambiar un poco nuestro set up de suspensiones. Para el año que viene podría ser una solución", habló a largo plazo.

A diferencia de los pilotos de Pramac-Ducati, que utilizan un modelo de carenado más grande, Bagnaia prefiere una versión anterior más 'recogida'.

"Personalmente prefiero el carenado que uso en estos momentos, prefiero más maniobrabilidad, más velocidad y menos freno aerodinámico. Es mi estilo de pilotaje. Claramente Jorge (Martín) lo usa muy bien, pero yo no lo siento igual", explicó.

Bagnaia acabó el test con el sexto mejor registro (1.37.024), a cuatro décimas y media del más rápido, Bezzecchi. El italiano solo completó 44 vueltas, la mitad que Fabio Quartararo, por ejemplo, y cuando le preguntaron el motivo de dar pocos giros, su respuesta fue clarificadora:

"Ahora mismo, la Ducati que tengo me parece una moto muy buena", por lo que no quiere empezar a cambiar cosas en exceso.

Después de cuatro grandes premios consumidos desde la introducción del nuevo formato y las sprint, Bagnaia tiene ya su primera valoración en el aspecto físico y su falta de vueltas en el test no responde al cansancio.

"En Portimao estaba fatigado al final del fin de semana, pero ahora ya me he habituado y no estoy cansado después del gran premio y el test".

Aunque no fue uno de los pilotos designados para probar el nuevo sistema de radio en el casco para los pilotos, el campeón dio su opinión al respecto.

"Es algo para lo que no sé si estoy listo, porque es completamente diferente. Cuando pilotas y escuchas algo se te hace muy raro. He oído que Jonas Folger, Fabio y Aleix Espargaró lo han probado, pero no sé qué han dicho. Sinceramente ahora mismo las cosas que están probando y trayéndonos son algo grande y de momento no quiero probarlo", zanjó el de Turín.

