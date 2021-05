Bagnaia: "La Ducati es la mejor moto"

El Gran Premio de España se esperaba que fuera un monólogo de Yamaha, pero acabó siendo una fiesta de Ducati con el espléndido doblete conseguido por Jack Miller y Pecco Bagnaia. El segundo puesto del italiano en Jerez le sitúa en lo más alto de la clasificación, con dos puntos más sobre un Fabio Quartararo que se hundió en la carrera por un problema en el brazo.

El triunfo fue para un estratosférico Miller, mientras que Bagnaia tuvo que conformarse con el segundo puesto. El campeón de Moto2 en 2018 no tuvo tiempo para relajarse, ya que Jerez fue el escenario el lunes de una jornada de test oficial de MotoGP. El líder del campeonato terminó satisfecho con los datos recogidos.

"Era importante porque veníamos arrastrando algunas dudas desde Qatar. Hemos terminado ese trabajo y ahora estamos listos para ir a Le Mans. He podido completar todo el programa de pruebas que nos habíamos fijado. Así que digamos que todo ha ido bien, hemos mejorado nuestro ritmo y hemos sido rápidos", explicó Bagnaia al finalizar.

Crónica del test: Viñales da más 100 vueltas para liderar el test de Jerez; Márquez apenas rueda

El piloto de Ducati terminó la jornada de pruebas en la 10ª posición, con 40 vueltas. Completado el test, toca mirar hacia el próximo gran premio, al que llegará como líder.

"Solo han pasado 25 horas desde que me puse al frente del campeonato, así que tengo que acostumbrarme. Es broma, pero sinceramente no pienso en ello, porque en primer lugar es algo muy grande. Solo han pasado cuatro carreras, así que es un error pensar en ser el primero del campeonato. Sinceramente, ahora solo pienso en la próxima, que será en Le Mans. La presión de estar en el equipo de fábrica es algo que me ayuda a mantener la concentración en determinadas situaciones", afirma.

Sobre el papel, Le Mans es un circuito favorable a la Desmosedici y Bagnaia es consciente de ello. Pero no es la única pista de las que vienen donde la que la Ducati debería ir bien.

"Le Mans es un buen circuito para nosotros, Mugello es una gran pista, al igual que Barcelona y Assen. Luego viene Sachsenring, donde creo que tendremos problemas. Luego está Finlandia, que nadie conoce todavía, así que ya veremos. En cualquier caso, las próximas tres pistas deberían ser muy buenas para nosotros", apunta

"No creo que vayamos a circuitos no europeos este año, pero si lo hacemos, todos son muy buenos para nosotros, ya sea Japón, Tailandia, Malasia o Australia. Me gustan mucho y se adaptan muy bien a nuestra moto. Todos esperamos poder ir allí, pero tenemos que ver cómo será la situación de la COVID en octubre".

Independientemente de que la pista sea favorable o no, Ducati ha demostrado en estas cuatro primeras carreras que son el único equipo capaz de plantar cara a Yamaha, que hasta el Gran Premio de España parecía el rival a batir. Sin embargo, para Bagnaia, su moto es la mejor.

"Creo que Ducati es la mejor moto que existe. Me siento bien con todo, puedo pilotar bien, tengo grandes sensación con el tren delantero. Obviamente, cada moto tiene sus pros y sus contras. Nuestra ventaja es que somos muy rápidos y tenemos una gran capacidad de frenado y estabilidad. Lo malo es que viendo las otras motos, sufrimos un poco de tracción. Pero estamos mejorando y trabajando en ello. Hemos hecho algunos progresos, así que ya veremos. De momento, estamos contentos con nuestra moto y todavía tenemos margen de mejora", zanjó.

Fotos: la fiesta de Ducati tras el doblete en el GP de España 2021 de MotoGP

Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 1 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 2 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 3 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 4 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 5 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 6 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 7 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 8 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 9 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 10 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 11 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 12 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 13 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 14 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 15 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team celebra con el equipo 16 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team celebra con el equipo 17 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team celebra con el segundo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 18 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team celebra con el segundo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 19 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team celebra con el segundo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 20 / 45 Foto de: Dorna Jack Miller, Ducati Team 21 / 45 Foto de: Dorna Jack Miller, Ducati Team líder 22 / 45 Foto de: Dorna Ganador Jack Miller, Ducati Team 23 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team 24 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team 25 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team 26 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team 27 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 28 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 29 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 30 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team 31 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team, segudo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 32 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team 33 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team 34 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 35 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 36 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team 37 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 38 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 39 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 40 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 41 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team celebra con Gigi Dall'Igna, director de Ducati Team 42 / 45 Foto de: Dorna Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team celebra con Gigi Dall'Igna, director de Ducati Team 43 / 45 Foto de: Dorna Podio: segundo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 44 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 45 / 45 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images