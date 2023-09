Bagnaia: "Una Ducati para Márquez no sé si sería bueno para el campeonato, para él seguro"

Pecco Bagnaia llega al Gran Premio de Catalunya de este fin de semana con la moral por las nubes. El vigente campeón del mundo dio un golpe en la pasada cita de Austria para aumentar su liderato en la general y empezar a acercarse al bicampeonato, aunque aún tiene que rematar en lugares como Montmeló, donde aún no ha conseguido subirse al podio en la clase reina.

En la rueda de prensa de pilotos que ha dado el pistoletazo de salida este jueves, el italiano reconoció el gran estado de forma que está viviendo con Ducati, que responde a sus peticiones y le sigue proporcionando mejoras en la GP23, ya de por sí la mejor moto del Mundial de MotoGP en la actualidad.

"Siento que estoy disfrutando, me veo con buenas sensaciones con mi equipo", empezó diciendo el transalpino. "Estamos trabajando muchísimo y cada vez estamos mejorando más nuestra situación, que comienza no siempre de la mejor manera cada viernes, pero vamos mejorando y construyendo el fin de semana. En Austria descubrimos algo que me ha ayudado muchísimo, y la verdad es que estoy muy contento".

Para Montmeló, la consigna del #1 es clara: "Es uno de mis circuitos favoritos, me gusta siempre estar aquí, pero nunca he conseguido un buen resultado. Creo que el mejor fue sexto en 2020, así que hay mucho margen de mejora. El año pasado era competitivo, pero desafortunadamente todo el mundo sabe lo que ocurrió en la primera curva. Si trabajamos bien este año podremos luchar por las primeras posiciones".

Sin embargo, una de las incógnitas será el tiempo, ya que la lluvia puede empeorar el ya de por sí complicado agarre de Montmeló: "Dependerá de la previsión, he visto una que decía que el sábado habrá 6 milímetros de lluvia y yo creo que si ese es el caso no pilotaremos. Ya veremos, en Silverstone deslizaba mucho y cuando llovía era mejor, más fácil pilotar en mojado que en seco. Nunca he conducido aquí en mojado, así que ya veremos".

Uno de los grandes momentos de la rueda de prensa fue cuando preguntaron a los pilotos si seria bueno para el campeonato que la Ducati de fábrica que está libre en Pramac Racing para 2024 fuera para Marc Márquez. Pecco hizo como que no entendía la pregunta y cuando se la repitieron dijo: "Para el campeonato no sé si sería bueno, pero para él seguro que sí lo sería".

Además, el turinés también comentó la negativa de Carmelo Ezpeleta a KTM sobre tener una quinta moto y su proposición de que aumentando los 'wild cards' pueda haber un sistema similar al del fútbol, en el que haya pilotos que se puedan quedar 'en el banquillo' en algunas carreras: "No sé si puedo estar de acuerdo con esto, la verdad es que si yo fuera el piloto, y compito, y en la siguiente carrera estoy en el banquillo, en boxes, te puedes sentir como si estuvieras en el paro. Y no me gustaría sentirme desempleado. Tal vez haya que preguntar a los pilotos de KTM".

Finalmente, Bagnaia reveló su consejo a Marco Bezzecchi sobre renovar con el Mooney VR46: "Hemos hablado sobre esto y es mejor para los dos, porque en caso de que perdamos tenemos una excusa, que es la de que no tenemos la misma moto. Mi consejo para él era que permaneciera en el mismo equipo. A mí me pasa como a él, yo aprecio mucho el lado humano. Aunque tengas una moto más antigua puedes estar peleando por las primeras posiciones".