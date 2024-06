Bagnaia: "La llegada de Márquez a mi no me cambia nada en absoluto"

Después de conocerse el fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial Ducati para las dos próximas temporadas, Pecco Bagnaia ha realizado contrarísimas apariciones públicas, por lo que no se ha podido extender demasiado en la noticia del cambio de compañero para 2025.

"Seguro que ahora algunos dirán que con la llegada al equipo oficial, Marc y yo estaremos en igualdad de condiciones, pero tanto él como Jorge Martín, ya este año en sus equipos, no tienen, en absoluto, menos que nosotros, estamos ya ahora en igualdad de condiciones. Nuestra moto gana con todos los pilotos gracias a mi trabajo de desarrollo", es el mensaje de bienvenida del italiano a su nuevo compañero y máximo rival.

Dos veces campeón del mundo y, hasta ahora, punta de lanza del proyecto Ducati en MotoGP, Bagnaia trató de mostrar una postura de calma y de relativa distancia durante las semanas en las que el fabricante italiano tomaba la gran decisión de decidir a su compañero para 2025.

Aunque Pecco manifestó siempre su deseo de seguir contando con Enea Bastianini, "un grandísimo piloto que no ha podido demostrar, por circunstancias, su auténtica valía", trató de dar la impresión de que se quedaba al margen de la decisión, aunque sus nervios calificando de "patraña" en la rueda de prensa oficial previa al GP de Francia, que el no quería la llegada de Márquez, sin duda, dieron que pensar.

Con el anuncio del fichaje de Márquez para el equipo oficial las dos próximas temporadas, y la consecuente marcha de Martín y Bastianini, Bagnaia aseguró que la llegada del español a él no le va a "cambiar nada en absoluto", en conversación con la Gazzetta.

"Con Enea siempre he tenido una buena relación, nos conocemos de hace muchos años, trabajamos bien juntos, creando un buen clima en el box. Sin embargo, el pasado año tuvo muy mala suerte, se lesionó y se perdió muchas carreras, pero este año ya ha sido rápido desde el principio. Es un grandísimo piloto y seguro que vamos a tener grandes batallas en el futuro. Solo puedo desearle lo mejor, se lo merece", valora la decisión de Ducati de prescindir de Enea, que correrá con KTM Tech3 los dos próximos años.

Menos generoso en elogios se mostró con su rival y actualmente líder del campeonato, Jorge Martin, que fue el primero en entender que Ducati prefería a Márquez para coger la puerta de salida.

"No se muy bien cómo se desarrollaron las cosas en la elección (entre Jorge y Marc), yo solo hago de piloto. Pero puedo decir que la Aprilia es una gran moto y que ha elegido a un gran piloto, seguro que se llevarán muchas satisfacciones juntos", dice.

Márquez será importante para el desarrollo

Con dos coronas mundiales consecutivas, Bagnaia se reivindica como el líder de Ducati, lógicamente, y deja claro que es él quien marca la dirección del desarrollo de una moto que se ha convertido en ganadora y dominadora absoluta de MotoGP. Pero entiende que uno con la experiencia y éxito de Márquez, debe tener su papel en esa faceta.

"Como compañero, Márquez aportará su experiencia y será importante para el desarrollo", admite.

"Sinceramente para mi no va a cambiar nada en absoluto, yo trabajo para mi mismo y con mi propio equipo, sea quien sea el compañero de box nos da igual, el trabajo es el mismo. Lo más importante es mantener el actual clima de tranquilidad en el box, estoy seguro de que eso no va a cambiar", añade, aunque a nadie se le escapa que la llegada de Marc al box de Ducati, con todas las connotaciones que ello supone, puede poner en riesgo el equilibrio actual.

"Lo descubriremos cuando empecemos a trabajar. Siempre se dirán mil cosas, hay quienes dirán que finalmente estaremos en igualdad de condiciones... lo mismo sucedió con Enea. Pero me gusta este tipo de desafío, no hemos hablado nada de quién vendrá, pero tanto él como Martín, ya este año en sus equipos, no tienen, en absoluto, menos que nosotros, estamos en igualdad de condiciones. Nuestra moto gana con todos los pilotos gracias a mi trabajo de desarrollo", marca el terreno el de Turín.