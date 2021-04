Bagnaia: "En un equipo oficial no se pueden cometer estos errores"

Se esperaba bastante de Pecco Bagnaia en el segundo gran premio celebrado en el Circuito de Losail después de haber hecho la pole y acabado tercero en la primera carrera. Sin embargo, esta vez el protagonismo lo acapararon las Pramac Ducati de Johann Zarco y Jorge Martín, que coparon las dos primeras plazas de la parrilla y acompañaron en el podio al ganador Fabio Quartararo.

Después de haber liderado la primera mitad del Gran Premio de Qatar, esta vez Bagnaia protagonizó un mal inicio al no poder activar el dispositivo de salida de la Desmosedici y cayó hasta la décima plaza.

"No pude activar el sistema de salida y perdí muchas posiciones. El sistema no es fácil de enganchar. Lo he conseguido en todas las pruebas y en la última carrera, pero cuando tienes que parar en un punto preciso es muy difícil hacerlo. Tenemos que averiguar por qué, porque hice la misma maniobra y no funcionó. Nuestro sistema solo puede activarse a cierta velocidad", explicó Bagnaia.

El piloto de Ducati fue ganando posiciones vuelta a vuelta y cumplido el ecuador de la carrera ya era tercero. Entonces cometió un error que le hizo volver a perder terreno.

"Me llevó mucho tiempo remontar. Después de una remontada así, tenía demasiada confianza y eso me llevó a cometer un error de cálculo. No tuve en cuenta el efecto que se crea cuando vas detrás de otro piloto y cuando fui a frenar me fui largo. Íbamos todos muy juntos y me hizo perder muchas posiciones. Luego me costó mucho pasar a Miller, cuando lo hice rodé en 1:55.1, y me acerqué a Viñales y Rins, pero no fue suficiente. Estoy enfadado, porque en un equipo oficial no se pueden cometer estos errores", señaló.

A pesar de ser cuarto en el campeonato, el balance general de Ducati sabe a poco después de no haber ganado ninguna de las dos carreras en Qatar.

"Desgraciadamente sacamos muy poco en una 'pista Ducati'. Estaba contento con la primera carrera. Esta vez teníamos ritmo para luchar por el podio al menos, pero no pudo ser. De hecho, fui uno de los más rápidos junto a Quartararo. Si hubiera estado con los de delante, habría sido diferente porque creo que habría intentando ponerme delante e impuesto mi ritmo. Habría podido controlar un poco más. Creo que he entendido muchas cosas en estas dos primeras carreras. Es demasiado pronto para hacer juicios rápidos, pero creo que estamos en una muy buena posición, no en términos de resultados en términos de potencial como equipo y como moto", remachó.