Tras descartar el motor 2022, Bagnaia tampoco confía en el nuevo holeshot

Tal y como destapó Motorsport.com el jueves antes del Gran Premio de Qatar, Pecco Bagnaia descartó de cara a la presente temporada llevar la última versión del motor de la Ducati GP22, un propulsor completamente nuevo diseñado para las motos oficiales de la marca de Borgo Panigale.

El corredor italiano, que ganó cuatro de las seis últimas carreras de 2021 y que estuvo luchando por el título, que se llevó finalmente Fabio Quartararo, optó por una versión anterior del propulsor, en concreto por un motor 2021 mejorado y que los pilotos, tanto los oficiales como los de Pramac, pudieron probar en los test celebrados el pasado mes de noviembre en Jerez.

Ducati pide que a ese motor se le llame 2022, aunque admite que no es la última versión, que sí llevan Jorge Martín, Johann Zarco y el piloto del VR46 Luca Marini. La decisión de descartar la unidad final y retroceder a la de noviembre la tomó Bagnaia tras plantearlo en los test de Sepang, y comparar los dos motores en los ensayos celebrados hace un mes en Mandalika.

La decisión arrastró a Jack Miller, que por reglamentación debe llevar la misma moto que su compañero de equipo.

Sin embargo, el motor 2022 no es la única pieza que no goza de la confianza de Bagnaia, el único piloto que a día de hoy ha renovado el contrato más allá de 2022 y que, por tanto, se entiende que es la punta de lanza del proyecto de Bolonia.

Tampoco quiere el holeshot

En Qatar, Bagnaia pidió a Ducati que no montara en sus dos motos el nuevo dispositivo (holeshot) delantero que regula la altura de la moto en movimiento, el último avance tecnológico del reparto corse de Borgo Panigale, una maniobra que, esta vez por decisión propia, también parece que adoptó Miller.

Y decimos parece, porque ninguno de los dos pilotos quiso, este viernes en Mandalika, responder a las preguntas sobre esta cuestión. Pecco se limitó a comentar que “no he tocado nada de (la moto) de Qatar”, donde no lo llevó, pero se negó a responder si lo llevaba o no en sus motos este fin de semana. Idéntica postura que Miller.

Quien sí habló a preguntas de Motorsport.com fue Jorge Martín, el piloto de Pramac-Ducati. El español, por contrato, tiene acceso a todo el material de fábrica de última generación, igual que Zarco y Marini, por lo que los tres llevan la última versión del motor 2022, así como el dispositivo delantero que regular la altura de la moto en movimiento.

“Estamos trabajando en ello, ahora tengo una moto con el dispositivo y otra sin él, a diferencia de Qatar donde lo llevaba montado en ambas motos”, dijo Martín a quien escribe estas líneas.

“Estamos intentando entender hasta qué punto es mejor o peor, por lo general otros la están descartando, pero Zarco y yo seguiremos usándolo por el momento y decidiendo un poco cuánto nos puede aportar y cuánto nos puede restar”, explicó el madrileño.

Martín desveló que este fin de semana, en Indonesia, tomará la decisión de si lo va a seguir montando en el futuro o lo descarta ya para el resto de la temporada.

“Hay que sacar conclusiones y esperemos que este fin de semana sea ya el definitivo para decidir una moto que ya sea la misma para el resto del año”, apuntó.

Precisamente, la aparición de este nuevo dispositivo holeshot delantero que modifica la altura de la moto en movimiento, ha sido motivo de discusión entre los constructores implicados en el Mundial de MotoGP. Mientras que en Ducati defienden que “nos están intentando frenar de nuevo”, acusando al resto de fábricas de tratar de frenar los avances tecnológicos en los despachos, las otras cinco marcas, Honda, Yamaha, Suzuki, KTM y Aprilia (que también ha desarrollado un dispositivo parecido), unieron fuerzas para pedir a la MSMA que se reuniera la Comisión de Grandes Premios y en aras de la seguridad y la contención del gasto, prohibir por reglamento este avance.

La respuesta de la comisión, máximo organismo de decisión en MotoGP, fue que, o todos los fabricantes, incluida Ducati, se ponen de acuerdo en eliminarlo, o en 2024 quedaran prohibidos todos los dispositivos holeshot, no solo este, algo a lo que la marca italiana, lógicamente, se opone enérgicamente.