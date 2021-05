Bagnaia: "Tener otras Ducati delante nos puede ayudar"

El piloto de Ducati se dejó el sábado buena parte de sus opciones en Le Mans cuando no pudo pasar de la 16ª plaza para la parrilla. El italiano, además, no salió nada bien en la carrera y llegó a la chicane Dunlop en la penúltima plaza del pelotón.

A partir de ahí, Bagnaia emprendió la remontada hasta que la lluvia obligó a hacer el cambio de moto en la vuelta 6. El de Turín salió de la calle de boxes el décimo y desde ese momento se dedicó a recortar tiempo con la cabeza.

Finalmente, era su compañero Jack Miller quien conseguía la segunda victoria consecutiva, mientras que Pecco salvaba los muebles con una inesperada cuarta plaza. Fabio Quartararo era tercero y le arrebata el liderato del Mundial por un punto. Siguiente parada: Mugello.

"Tuve suerte de que fuera una carrera flag to flag, porque con la moto en seco hubo algunos problemas que tenemos que analizar. El año pasado en mojado me costaba mucho y en cambio hoy ha salido una buena carrera, esto es muy positivo. En caso de lluvia le dije a mi equipo que prefería los neumáticos medios y fue la elección correcta, porque mi ritmo fue muy bueno hasta el final, así que pude recuperar varios segundos. Solo tenemos que comprobar lo que ha pasado con la primera moto, pero hoy tenemos que estar contentos porque estoy segundo en el campeonato, a solo un punto de Fabio. Estoy deseando correr en Mugello", explicaba Bagnaia al acabar.

El campeón de Moto2 de 2018 tuvo que cumplir dos long lap penalty –como Miller– por exceder la velocidad máxima en el pit lane (60 km/h).

"Estoy contento con este cuarto puesto porque he tenido que cumplir dos long lap penalty por entrar demasiado rápido en el pit lane y eso me ha costado unos siete segundos. Si solo a nosotros nos ha pasado, hay algo que tenemos que mirar. Cuando lo activas, vas a 70 km/h, más o menos, así que hay que ser más reactivo en la frenada. Pero no hubo nada que no funcionara", indicó.

Para Bagnaia no es nuevo lo de remontar. En Moto3, cuando iba con una Mahindra que estaba por debajo de las Honda y las KTM, ya estaba acostumbrado. Esta misma temporada, hace dos carreras en Portimao, ya recuperó nueve plazas para acabar segundo.

"En Moto3 siempre hice grandes remontadas, porque la Mahindra no iba muy bien en clasificación. Estaba acostumbrado a empezar el 17º y terminar en el primer grupo. En Moto2 creo que nunca tuve que hacer una remontada, solo me pasó una vez en Australia. Llevo dos grandes remontadas, en Portimao y aquí. Estoy contento de haber mejorado también en eso, porque es muy importante. Estoy más orgulloso de la de Portimao porque es más difícil en condiciones normales, pero incluso hoy, cuando ha empezado a llover, estaba 18º y he remontados hasta el cuarto". recordó.

Ducati logró un nuevo doblete con Johann Zarco acabando por detrás de Miller y se confirma como la moto más en forma a estas alturas de la temporada. Este factor puede ayudar de cara al campeonato según el #63.

"Estar delante después de un fin de semana como éste significa que todo va bien. Me siento bien con la moto y el equipo, pero aún no puedo pensar en el título, porque solo han pasado cinco carreras. Creo que la lucha por el título empezará a coger forma después de Misano. Veremos dónde estamos cuando lleguemos, pero de momento estoy satisfecho con lo que estamos haciendo. Es bueno que haya más Ducati delante y es algo que nos puede ayudar, porque nos permite tener más estímulos y 'copiar' algo de alguien que va más rápido. Sin embargo, hay 22 pilotos a los que ganar, así que creo que está bastante igualado luchar contra un rival con el que te juegas el campeonato, sea cual sea su moto", remacha.

