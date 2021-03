Bagnaia cree que las Ducati ya no adelantan tan fácilmente en recta

En su tercer año en MotoGP, el italiano ha promocionado este curso a la escudería oficial de Ducati, que renovó por completo su alineación, dio salida a Andrea Dovizioso y a Danilo Petrucci, y echó mano de Bagnaia y de Jack Miller, compañeros entonces en la escudería Pramac.

El piloto de Torino siguió una trayectoria ascendente hasta la caída que sufrió en Brno, en la tercera parada del calendario, en la que se fracturó la tibia derecha. Aquel contratiempo le hizo perderse tres carreras (República Checa y las dos de Austria), para regresar como un tiro, en Misano, donde sumó su primer podio en la categoría de las motos pesadas.

Esta pretemporada, Bagnaia completó unos test oficiales para enmarcar. Sin hacer demasiado ruido finalizó con el quinto mejor tiempo, a solo tres décimas del que registró Miller. Su ritmo en el vuelta a vuelta fue, además, uno de los más consistentes de la parrilla. Todo ello le coloca en una posición inmejorable para jugarse el podio este circuito en Losail, un trazado que le sienta de perlas a las Desmosedici.

“Siempre se dice que las Ducati son las motos más rápidas en recta. Pero en los test me puse al rebufo de otras motos y no me fue tan sencillo como antes adelantarlas, así que eso significa que los demás también han mejorado en velocidad”, declaró Bagnaia cuando se le recordó la teórica superioridad de los prototipos de la marca de Borgo Panigale en Qatar.

“Espero mucho de mí mismo en esta temporada. Terminar entre los cinco primeros sería un buen resultado. Tengo buen ritmo y lo demostré en los test”, añadió el de Ducati, que un ejercicio más, y ya van tres, volverá a compartir garaje con Miller: “Tengo una muy buena relación con Jack y espero poder contar con él cuando lo necesite”.

A pesar de poder terminar la temporada pasada sin demasiadas limitaciones, la imposibilidad de correr por los ecos de la lesión en la pierna le impidieron recuperar el nivel de preparación aeróbica adecuado.

“Como preparación física y mental me siento más listo que el año pasado. La pierna la tengo casi al 100%, y ya he vuelto hasta a correr. Poder ejercitarme a nivel aeróbico es de gran ayuda, sobre todo cuando la fatiga aumenta, porque tengo la cabeza más despejada para tomar decisiones”, relató el #63.

Las fotos de Pecco Bagnaia en la pretemporada de MotoGP

