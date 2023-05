Bagnaia: "Se me hace muy difícil ver mi nombre al lado del de Stoner"

Al margen de estar separadas por 15 años la una de la otra, las hazañas de Casey Stoner y de Pecco Bagnaia no tienen nada que ver. El #27 fue el primero en servirle a la compañía boloñesa una corona de MotoGP, en el estreno de las motos de 700cc (2007), un cambio que pilló a trasmano a los constructores japoneses.

El #63, por su parte, enderezó un arranque de Mundial lleno de altibajos para estabilizarse finalmente encima del mejor prototipo de la parrilla; una moto que le permitió recortarle a Fabio Quartararo los 91 puntos de ventaja que llegó a tener el francés, estableciendo la mayor remontada en la historia del campeonato.

Una proeza memorable, pero que, a ojos del corredor turinés, aún le deja lejos de la dimensión que alcanzó el muchacho de Southport, con quien mantiene una estupenda relación y de quien de vez en cuando recibe consejos.

"Se me hace muy difícil ver mi nombre al lado del de Casey. Cuando eres pequeño y ves a tus ídolos, crees que es imposible llegar a eso que ellos significan para ti", reconoce Bagnaia en conversación con Motorsport.com. El actual campeón rebusca en su pasado para encontrar un paralelismo, de lo más peregrino, a partir del cual explicar aquello que siente respecto de Stoner. "Me pasa un poco como en el colegio, cuando era pequeño y miraba a los mayores. Cuando llegué a último curso no me veía tan distinto a cómo era antes. Yo sé que he ganado el título con Ducati como hizo Casey, y que logré el récord de victorias consecutivas [cuatro]. Pero no me veo como é", insiste el actual líder de la tabla general de puntos.

Antes de recalar en el equipo oficial del fabricante de Borgo Panigale (2020), Paolo Ciabatti, su director deportivo, destacaba a quien escribe estas líneas que Bagnaia era uno de los mayores 'ducatistas' que había conocido.

"Ducati fue su marca favorita desde siempre", puntualizaba el ejecutivo. La devoción del chico por los colores que viste sigue vigente, hasta el extremo de querer fortificar el vínculo. "Desde pequeño soy uno de los mayores fans que nunca ha tenido Ducati", confirma Bagnaia, que en eso tiene claro a quién parecerse: "A mí me gustaría que mi nombre se identifique todavía más al de Ducati. Un poco como pasa con Marc Márquez y Honda, o con Valentino Rossi en el caso de Yamaha".

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images