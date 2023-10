Bagnaia: "Ver a diez pilotos esperando rueda es inaceptable"

A estas alturas parece casi imposible evitarlo: en los últimos grandes premios, Pecco Bagnaia no ha podido vivir un viernes tranquilo. Después de Mandalika, también en Phillip Island, el líder del Campeonato del Mundo se verá obligado a pasar por la Q1, mientras que su rival Jorge Martín le espera en la Q2.

Una situación que añade tensión a un sábado que será especialmente complicado para los pilotos de MotoGP, que tendrán que lidiar con la clasificación y un poco más tarde con la carrera larga. El panorama meteorológico, de hecho, es bastante preocupante para el domingo, lo que ha llevado a Dorna a invertir la carrera principal, que por lo tanto comenzará a las 15:10 hora local del sábado, celebrándose en su lugar la carrera Sprint a las 14:00 hora local del domingo, si las condiciones lo permiten.

Al final de la jornada, el vigente campeón del mundo se ha encontrado 11º en la clasificación, excluido de la Q2 por algo menos de dos décimas. Y una vez más fue un viernes intermedio, ya que Pecco obtuvo algunas buenas indicaciones de su Ducati hasta que trabajó en el ritmo de carrera, pero la situación cambió bastante radicalmente cuando llegó el momento del ataque cronometrado.

"Empezamos la sesión con el neumático medio detrás, para intentar adelantarlo lo máximo posible, y mis sensaciones fueron muy buenas. El ritmo también era uno de los mejores con este compuesto, pero cuando cambiamos al blando para el ataque cronometrado empezamos a tener problemas. Así que quizás la estrategia correcta fue la que hicieron los demás, que empezaron con el blando para analizar sus reacciones", dijo Bagnaia.

"Me cuesta demasiado acelerar y entrar en las curvas rápidas: mi moto es demasiado agresiva, muy nerviosa. Por ejemplo, entre la última curva y la línea de meta pierdo dos décimas respecto a Martin y esto es increíble. Me falta un poco de tracción en toda la pista y ese es el problema, pero al igual que en Mandalika las sensaciones con la moto no son tan malas como se podría pensar y eso es extraño", añadió.

El problema es que ahora esta situación se repite con bastante frecuencia: "Cada vez que vamos de un circuito a otro empezamos con la misma puesta a punto y no me funciona. Más o menos durante toda la temporada, el viernes nos cuesta mucho, el sábado mejoramos la situación y el domingo somos los más rápidos. En este caso tendremos un día menos para ser los más rápidos, pero también es cierto que en esta pista es difícil tener una ventaja clara".

"Mirando el ritmo, ya estábamos entre los mejores, también en términos de consistencia con los neumáticos. Creo que hemos hecho un buen trabajo, pero tenemos que mejorar para intentar empezar el fin de semana con mejores sensaciones. Pero aquí las remontadas son posibles: en 2019 salí 13º o 14º y acabé la carrera cuarto. Y ahora creo que he mejorado respecto a 2019".

El ducatista también parece estar a favor de la decisión de Dorna de invertir las dos carreras del fin de semana, aunque no oculta que de esta forma el sábado corre el riesgo de convertirse casi en una carrera de resistencia.

"Teniendo en cuenta lo que he visto en las previsiones meteorológicas, creo que es lo correcto, porque el domingo podría ser muy difícil incluso abrir el box. Quedan 14 vueltas más. El problema es que mañana por la mañana será muy importante adelantar un neumático para ver cómo va. Ya lo hemos hecho con el medio y me he encontrado bastante bien, incluso con muchas vueltas, así que tendremos que probar el blando, aunque he visto que muchos pilotos han subido sus tiempos rodando con él."

"Será interesante, es una incógnita para todos, pero no me asusta como tal. Incluso en 2019 habíamos hecho de todo el domingo y aun así nos fue bien. Será un día difícil, porque también pasaré por la Q1, así que habrá muchas vueltas, pero estamos preparados para todo."

Por último, también habló sobre el comportamiento en pista del resto de pilotos en los últimos minutos de la sesión, que no le gustó nada, ya que explicó que se encontró con al menos una docena de pilotos yendo muy despacio para buscar su rebufo.

"Obviamente, cuando vas rápido, todo el mundo busca tu rueda, también porque saben perfectamente que soy alguien que empuja de todas formas. Siempre me ha importado una mierda quién tenía detrás, a menudo les ganaba aunque estuvieran en mi rebufo".

"Creo que no ha cambiado demasiado, pero MotoGP en general está cambiando: hoy ver a diez pilotos casi parados en la fila para esperar un rebufo que no necesitan para mí no es justo ni aceptable. En la Comisión de Seguridad nos quejamos por los pilotos de Moto3 y luego somos los primeros en hacerlo, así que está mal", concluyó.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team