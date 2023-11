Bagnaia destaca el paso adelante del motor en la Ducati de 2024

El año 2023 se ha cerrado de la mejor manera posible para Pecco Bagnaia. El domingo alcanzó su segundo título consecutivo de MotoGP, el tercero en todas las categorías, y este martes ofreció una valoración muy positiva del test de Valencia. El italiano acabó con el undécimo tiempo, pero no buscaba rendimiento, sino que pensaba sobre todo en evaluar la novedad más importante de su Desmosedici, la base del motor de 2024.

Y, por lo que dijo al final del día, el balance parece bastante positivo: "Estoy contento con el test porque hemos conseguido terminar bien. Las condiciones de hoy no eran nada buenas, había mucho viento que molestaba. Ducati ha traído un nuevo motor que funciona al menos tan bien como el anterior, y eso ya es fantástico. Ya me he sentido mejor en ciertas áreas y esas son en las que había pedido algo. Tenemos que mejorar la entrega [de potencia], pero para eso hay tiempo. El motor de 2023 era demasiado blando, pero ahora se vuelve a sentir la potencia. No había mejor manera de irse de vacaciones", destacó el vigente campeón.

"Era un día muy importante y sabíamos lo crucial que era porque llevamos dos años saliendo de los test de noviembre con dudas sobre cosas nuevas. En 2021 porque estuvimos en Jerez, y todo lo que probamos fue muy bien, y luego, al principio de 2022, en cambio fue todo un desastre. El año pasado no estábamos convencidos de muchas cosas después de este test y en Malasia tuvimos que trabajar mucho. El nuevo motor es muy parecido, pero ya el hecho de que hayamos empezado y en ciertas áreas sea igual es muy bueno. Y en algunas es mejor, así que estoy muy contento", añadió.

El director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, elogió la capacidad de Bagnaia para dirigir el desarrollo en las últimas temporadas. Fue un cumplido que el piloto turinés aceptó de buen grado, aunque reiteró que el pasado invierno no fue nada fácil.

"Siempre he conseguido ser bastante sensible a muchas cosas. A veces demasiado, y quizá eso me ha limitado. Pero hacer pruebas siempre es una ventaja, que nos ayuda en la dirección que debemos tomar. El primer año que llegué al equipo oficial, la moto estaba 'congelada' a causa del COVID-19, así que no había nada que probar. Fue duro porque teníamos muchas cosas que probar y no pudimos terminar el trabajo en los tests, lo completamos en la primera carrera. Fue duro como experiencia, pero creo que me ayudó a ser más decisivo cuando pruebo algo", explicó.

El tema del día fue sin duda el debut de Marc Márquez con la Ducati. El ocho veces campeón del mundo no tardó demasiado en encontrar buenas sensaciones con la GP23 del Gresini Racing, ya que fue capaz de firmar inmediatamente el cuarto mejor tiempo. Esto no sorprendió a Bagnaia, que predijo que sería rápido de inmediato.

"No he visto nada. Cuando anunciaron que venía a Ducati dije que hoy sería primero y no me equivoqué tanto, porque acabó cuarto. Pero creo que se divertirá con nuestra moto", comentó al respecto el transalpino.

En 2022, Bagnaia se sintió mal tras ganar el título, pero esta vez pudo celebrarlo como es debido: "El lunes fue un día de disfrute total, pero creo que también será así las dos próximas semanas. Ya nos divertimos el domingo por la noche, pero el lunes fue de relajación total y hacía falta".

Y este invierno tiene intención de estar tranquilo más allá de celebrar el título: "El 2 de diciembre iré a Liverpool a la ceremonia de entrega de premios de la FIM, luego los días 14 y 15 será el evento Ducati en Bolonia. Pero el resto de los días apagaré el teléfono y no contestaré a nadie, y saldrá el nuevo 'Call of Duty'", finalizó.