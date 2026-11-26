MotoGP GP de Valencia

Bagnaia se despide de Ducati y revela que no corre en Valencia por una pequeña hemorragia cerebral

En una rueda de prensa junto a Gigi Dall'Igna, un emocionado Pecco Bagnaia se despidió este jueves de Ducati en Valencia y explicó que su 'no apto' es por una pequeña hemorragia cerebral que sufrió en Losail, que podría complicarse.

Rachit Thukral

Publicado: 26 nov 2026, 15:05

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Pecco Bagnaia se ha quedado sin palabras este jueves, al despedirse de Ducati en vísperas del Gran Premio de Valencia de este fin de semana, y reveló que no podrá participar en la última cita de MotoGP 2026, ni en el test de postemporada del martes, debido a una lesión en la cabeza de la que no había conocimiento hasta la fecha.

El tres veces campeón del mundo salió despedido violentamente de su moto en la carrera al sprint de Losail (Qatar), tras ser embestido por un Fermín Aldeguer que perdió el control en la primera curva.

Al italiano se le diagnosticó inmediatamente una lesión en el pie que le impidió disputar la carrera larga, así como el Gran Premio de Portugal del pasado fin de semana. Bagnaia esperaba volver a la acción este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo para poner fin a su brillante etapa con Ducati, pero no recibió el visto bueno de los médicos.

A pesar de necesitar muletas para desplazarse, Bagnaia viajó a Cheste para despedirse de la marca con la que ha ganado dos títulos de MotoGP, en 2022 y 2023, siendo el piloto más exitoso en vestir el rojo hasta la fecha.

A su llegada, Ducati le sorprendió con una GP26 con decoración especial, con los colores blanco y rojo, que la fábrica de Bolonia había preparado para la que debería haber sido su última aparición con el equipo. Aunque no podrá correr con ella, al menos se la podrá llevar a casa.

Bagnaia no pudo evitar emocionarse mientras hablaba con los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, en una rueda de prensa especial, en la que el corredor de 29 años reveló que los médicos habían detectado una pequeña hemorragia en la cabeza tras su accidente en Qatar.

"Este era un regalo que Ducati quería hacerme. Es una pena para mí [no poder correr con esta moto]", dijo un emocionado Bagnaia al ver la máquina con los colores especiales.

"Siempre me ha encantado Ducati. Siempre me ha encantado este equipo. Y hemos compartido… El mejor momento que he vivido en mi carrera. Es una pena no poder pilotar la moto una última vez, pero el médico ha dicho que no. El problema no son los pies. Los pies ya están casi bien".

"La caída que sufrí en Catar fue muy fuerte. Tuve un 'hematoma' en la cabeza. Todavía me queda algo de sangre en la cabeza. No nos preocupa porque es muy poca, pero existe la posibilidad de que haya consecuencias más graves [si hay otro accidente], así que no podemos volver a compartir nuestros últimos momentos juntos. Para mí es una pena. También para mi equipo, para todos".

Bagnaia debutó en MotoGP con Pramac en 2019, antes de dar el salto al equipo oficial dos años más tarde. El turinés llevó a la Ducati a su época de mayor éxito en MotoGP, ganando dos títulos de pilotos consecutivos en 2022 y 2023.

El director general del departamento de competición, Gigi Dall’Igna, lo ha señalado abiertamente como el segundo piloto más importante de la historia del fabricante, solo por detrás de Casey Stoner.

Sin embargo, los resultados de Bagnaia se desplomaron en 2025, ya que tuvo dificultades con la GP25 y afirmó en repetidas ocasiones que su estilo de pilotaje no encajaba con el ADN de la moto, que según el piamontés había cambiado. El bajón en el rendimiento de Bagnaia coincidió con la llegada de Marc Márquez al box, y acabará siendo sustituido por la estrella emergente de KTM, Pedro Acosta, para 2027.

Bagnaia fichará por Aprilia el año que viene en virtud de un contrato de cuatro años, pero se mostró emocionado al despedirse de un equipo con el que anteriormente había esperado terminar su carrera deportiva.

"Quiero dar las gracias a Ducati por todo", afirmó. "Creí mucho en este proyecto. En cuanto tuve la posibilidad de elegir, allá por 2017. Nuestro primer contacto fue en 2016. Tras una apuesta, me permitieron dar las primeras diez vueltas en una sesión de test con su MotoGP. Para mí fue increíble. Solo un año después tuve el primer contacto con Ducati para empezar a hablar de MotoGP. Era durante mi primera temporada en Moto2".



"Creímos juntos en nosotros. Yo creía mucho en Ducati. Ducati creía mucho en mí y emprendimos este viaje que nos ha traído mucha gloria. Ha sido maravilloso: 31 victorias,

63 podios, dos títulos. Nadie nos puede quitar estos resultados. Esto es mucho más de lo que esperaba desde que era un niño, desde que era un soñador. Y este pequeño soñador ha recibido esta recompensa por sus sueños".

Sobre sus recientes dificultades, añadió: "Simplemente tuve mala suerte de que el ADN de la moto en las dos últimas temporadas fuera un poco diferente, y no me adapté a él, y no fui capaz de ser tan rápido como sé que puedo serlo, ni tan rápido como me gustaría ser", cerró.

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