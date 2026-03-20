Bagnaia: "El desgaste del neumático trasero en Tailandia fue un suplicio para las Ducati"

Goiania (Enviado Especial).- Aunque unos lo digan menos que otros, para la mayoría de pilotos llegar a un nuevo circuito supone partir todos de cero, lo que se presenta como una gran oportunidad para ellos, también para un Pecco Bagnaia que parecía haber recuperado todo su resplandor durante la pretemporada, volviendo a un dura realidad en el arranque del curso en Tailandia, donde solo pudo ser noveno.

Ahora, en la previa del GP de Brasil y en un circuito completamente nuevo para MotoGP, el fin de semana es una oportunidad. "Normalmente me encanta ir a un circuito nuevo. Pero depende. Por ejemplo, en Hungría el año pasado tuve muchas dificultades. Pero en la India, en cambio, fui bastante competitivo. Así que, depende", valoró. este jueves.

A diferencia de otros estrenos, en los que había un test previo, los pilotos llegan a Goiania a ciegas. "Para mí no cambió mucho. Sinceramente, solo di algunas vueltas ayer y el martes (trotando a pie) para entender mejor las subidas y bajadas del circuito y el ancho de la pista. El circuito se ve genial. Parece divertido. Muy estrecho, pero rápido y técnico. Así que creo que me gusta", apunto el italiano antes de subrayar: "Solo espero que no llueva. Porque si llueve, tendremos un gran problema en los sectores 1 y 4. Así que ya veremos".

Otro punto a tener en cuenta es el elevado calor que en Tailandia, al parecer, no ayudó a las Ducati, y que podría repetirse este fin de semana. "Sinceramente, no lo sé. Parece que hace mucho calor, pero no me supone un problema. Creo que Ducati trabajó mucho para entender qué pasó con el desgaste del neumático trasero en el último gran premio. Porque fue un verdadero suplicio para nosotros", dijo.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, caminando por el circuito de Goiania Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Pero este circuito es nuevo para todos. El asfalto tiene un aspecto fantástico. Un poco sucio, pero fantástico. Así que, quizás no tengamos problemas con el desgaste del neumático trasero", dijo esperanzado.

El de Goiania es el segundo trazado más corto del calendario, tras Alemania, pero el de mayor número de vueltas, 31, una más que en Sachsenring.

"Prefiero un circuito más largo con menos vueltas que uno más corto con más. 31 vueltas en una carrera son muchas. Pero, muchas. Y entras en un estado mental en el que no tienes que pensar en las vueltas. Solo pilotar. Así que, ya veremos. El tiempo es el mismo. Pero para nosotros cambia bastante. No es que sea más aburrido, pero parece que estés más tiempo pilotando", zanjó el bicampeón del mundo.