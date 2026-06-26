Bagnaia: "A veces hay que dejar de pensar y simplemente darle al gas"

No es fácil hacer una vuelta rápida en Assen y con un calor infernal cuando la presión de estar obligado a cuadrarle al primer intento carga más responsabilidad aún al que lo intenta. A falta de 3.08 segundos del final de la Práctica, Pecco Bagnaia en vuelta rápida y una fea caída de Alex Márquez provocó bandera roja en pista, los pilotos tuvieron que recoger velas e irse a los garajes. Ahí la goma se enfría, se endurece y pierde sus propiedades. Por fortuna para Pecco Bagnaia, que en ese momento estaba el 17º muy fuera del pase directo a la Q2, el italiano fue capaz de cuadrar un giro muy rápido, y aunque no fue perfecto sí le valió para bajar al 1.31.384 y pasar el corte, el gran objetivo de todos los pilotos los viernes.

"Fue una sesión un poco accidentada porque esperaba algo más de la primera salida con los neumáticos blandos nuevos", confesó el de Ducati. "Pero la configuración que hicimos no funcionó como esperábamos y tuve algunos problemas. Entonces comprendimos que teníamos que cambiar en la tercera salida", añadió.

"Después de eso me sentí mejor, me sentía bien e incluso con la temperatura tan alta pude mantener un ritmo constante".

El italiano se mantuvo con goma media trasera hasta el momento de hacer el time attack. "Contento, el ataque al crono a la primera no salió como esperábamos porque no me sentía bien con la rueda trasera. En la segunda tuvimos bandera amarilla, bandera roja, de todo", exclamó.

"Así que solo tenía una vuelta para estar entre los 10 primeros, pero estaba bastante seguro de que podía lograrlo", dijo confiado.

Con la bandera roja y teniendo que volver al garaje las cosas se pusieron feas.

"Mucho más difícil. Esperaba una bandera roja después de la caída de Fermín Aldeguer. Porque se tarda mucho en sacar las motos y trasladar al piloto fuera de la pista. Pero no sacaron la roja, así que empecé una vuelta más tarde, pero la bandera amarilla seguía ondeando, pero él no estaba en pista, así que tardaron en quitarla. Y luego, con Alex Márquez fue correcto sacar la bandera roja, porque el accidente que tuvieron fue tremendo; los dos pilotos de Gresini sufrieron caídas muy feas".

Con tantos problemas, Bagnaia iba acumulando vueltas a su goma blanda trasera sin poder apretar a fondo.

"Es cierto que con seis vueltas en la goma trasera no fue tan bonito como esperábamos, pero fue suficiente para estar entre los diez primeros", dijo el italiano, al que no le quedó de otra.

"A veces hay que dejar de pensar y simplemente darle al gas, porque si empiezas a pensar pierdes la oportunidad de hacer el tiempo. Así que hoy también dije que tenía que terminar la vuelta, pero no quería tomar ningún margen porque si no, quedas fuera. Así que era importante apretar al máximo aunque solo tenía una oportunidad", con el riesgo que eso supone.

El de Ducati valoró también el calor récord en Assen, donde hacía décadas que el termómetro no subía hasta los 38 grados.

"Creo que todos los accidentes que vimos fueron por la temperatura. Es la primera vez que siento que estoy en la India de nuevo, en cuanto a la temperatura. Y también los neumáticos estaban sufriendo. Porque cuantas más vueltas dabas, más variaba la temperatura de las gomas. Mañana, si sales en cabeza, no hay problema, pero si vas detrás de alguien, puedes tener un gran problema con la parte delantera. Así que quiero ser muy rápido y clasificar adelante", expuso su estrategia.