Bagnaia se defiende de su incidente con Alex Márquez, de quien cree que "hace show"

Pecco Bagnaia ha sido sancionado para la carrera larga del Gran Premio de Italia de MotoGP. El piloto italiano tuvo un incidente con Alex Márquez mediada la Práctica de la categoría reina en Mugello, en un entrenamiento que estaba decidiendo el pase a la Q2 de la clasificación del sábado.

Cuando el italiano iba más lento tras haber completado una de sus vueltas rápidas, se cruzó en el camino del español de Gresini Racing, pasada la curva 11, de Palagio, y molestándole en la frenada de la 12, de Correntaio, llegando ya al último parcial. Esto provocó las quejas del de Cervera, y unos segundos después, pasó a ser investigado por parte de los comisarios de MotoGP.

Después de los ensayos libres, ante los medios de comunicación, Bagnaia no entendió la decisión de los árbitros del Mundial de investigar la acción, teniendo muy claro que no había hecho nada malo con el menor de los Márquez Alentà: "Creo que es ridículo que me hayan llamado a Dirección de Carrera por lo que ha pasado con Alex Márquez. De todas formas, hacer el show [gesticular] va a favor de eso, de que me pidan explicaciones. Yo iré y les daré mi versión; pero cuando he frenado estaba fuera de la trazada", explicó.

Por su parte, Alex Márquez comentó que Bagnaia ya estaba rodando lento desde antes del incidente, y que esperaba una reacción por parte del transalpino, que nunca llegó a producirse: "Yo venía en vuelta rápida, mejorando los parciales, y él iba muy lento, ya desde el segundo sector. Yo esperaba que se girara en algún momento, pero no estaba en sus planes hacerlo".

"Al llegar a la curva Correntaio ha frenado en una situación muy peligrosa. Pude evitarlo, pero me arruinó la vuelta. Él dice que estaba fuera de la trazada, pero eso es no querer ver la realidad. Está bajo investigación, de modo que ya no es cosa mía", siguió, negando la versión del piloto oficial de Ducati.