Bagnaia, declarado “no apto” por los médicos tras su extraña caída

Cheste.- El italiano se fue al suelo en el FP3 sufriendo un fuerte golpe en la cabeza y la mano izquierda y tras ser evacuado a un centro médico fue sometido a un TAC en el que se detectó un traumatismo craneal y la fractura de la muñeca, por lo que ha sido declarado no apto y, seguramente, ya no tomará parte en el resto del Gran Premio de Valencia.

"Pecco está consciente, después de todo, está bien, es compatible con las condiciones posteriores a la caída. Sufrió un trauma craneal commotal, por lo tanto asociado con desorientación temporal y amnesia, por lo que no recuerda la caída. También tuvo dolor en la muñeca y después de un primer examen parece haber una fractura compuesta del estiloides cubital", explicó el Dr. Michele Zasa de la Clínica Móvil.

Por ello fue llevado a un hospital, donde se le someterá a una tomografía computarizada para descartar la presencia de lesiones más graves. Sin embargo, parece muy difícil que pueda volver a subirse a la moto este fin de semana.

"Por el momento ha sido declarado no apto, pero tendremos que evaluar los resultados del TAC. Incluso si es negativo, esto no significa que no podrá correr mañana, por lo que será el director médico del circuito quien tendrá la última palabra. Sin embargo, en esta situación es bastante improbable que se le permita correr, también debido a la condición de la muñeca, que en cualquier caso le causa un fuerte dolor”, agregó el doctor Zasa.

