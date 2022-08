Bagnaia: "Siempre he creído que podemos luchar por el título"

Cargar el reproductor de audio

Esta vez solo fueron cinco puntos, muchos menos de los que soñaba Ducati al colocar a cinco motos en las dos primeras posiciones de la parrilla, pero Pecco Bagnaia sigue recortando puntos al líder de la general, Fabio Quartararo, al que mordió 25 en Assen, 17 en Silverstone y un total de 47 en las tres últimas citas del calendario, alcanzando los 156 puntos en la general, ya a solo 12 del segundo Aleix Espargaró, que volvió a perder respecto al primero (ahora está a 32).

Lo más importante, sin embargo, es que Bagnaia logró la victoria, una más, y sigue cumpliendo son la parte de su trabajo.

"Son tres seguidas, pero no ha sido nada fácil hoy, hemos decidido el neumático delantero por seguridad, pero no ha sido una buena elección, se me bloqueaba en la parte final de la carrera y antes iba bien, pero no podía frenar fuerte, por lo que ha sido una carrera muy complicada", ha explicado Pecco al final de la carrera.

Nuevo recorte respecto al líder, reforzando las opciones de título pese al irregular inicio de temporada.

"Hemos recortado cinco puntos más, que era el objetivo, seguir escalando, ese era el plan. Seguro que no va a ser posible en cada carrera, así que estoy contento de haberlo logrado una vez más".

Y ahora llegan, de nuevo, carreras favorables para la Ducati…

"Ahora vamos Misano donde podemos ir bien", admitió.

Pese a lograr su quinta victoria del año, Pecco se acordó de los errores acumulados en la primera parte del curso, lo que le están complicando su intención de ser campeón.

"Me he equivocado en muchas decisiones este año, pero cuando cometes un error tienes que aprender de ello, todavía me falta muchísimo que aprender, pero hemos dado pasos adelante. Hoy hemos tenido situaciones muy difíciles, al limite de la caída, y lo hemos salvado, eso es lo que aprendemos, para no pasar ese limite", argumentó.

Pecco se quejó de la elección de los neumáticos para al carrera.

"No nos han ido bien los neumáticos, nos ha ayudado que el trazado nos favorecía".

Cuatro carreras atrás, después de las caídas en Barcelona y Alemania, pocos pensaban en una recuperación tan electrizante…

"Si alguna vez he pensado que no podía ganar el Mundial ha sido después de una caída, pero solo fue un momento, soy muy optimista y siempre he creído que podemos luchar por el título, mientras tengamos opciones, nunca dejaremos de luchar por lograrlo", zanjó el de Turín.

