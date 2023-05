Bagnaia: "El fin de semana hasta ahora no estaba siendo fácil"

El italiano arrancará sin tráfico en la sprint de esta tarde y en la carrera convencional. Ya lo hizo en Austin, donde las cosas se le torcieron el domingo con una caída que le pilló por sorpresa, cuando circulaba al frente del pelotón y trataba de escaparse de Alex Rins, finalmente ganador en el Circuito de las Américas. Esta vez, Pecco Bagnaia afirma tener la lección aprendida, o al menos eso es lo que se desprende de las declaraciones del actual campeón nada más terminar la sesión cronometrada.

"Es muy fácil cometer un error en el primer sector, de modo que no puedo tirar. Probablemente sea por la puesta a punto que llevo. Pero, en los otros tres sectores, la moto va muy bien", resumió Bagnaia, decidido a no repetir el error de Texas y tampoco el que cometió e este mismo escenario el año pasado, cuando se fue al suelo mientras peleaba por la cabeza de la carrera con Enea Bastianini. "Estoy contento porque la vuelta que me ha dado la pole ha sido buenísima", se animó el corredor de Ducati.

Si tenemos en cuenta los problemas por los que atraviesa Fabio Quartararo, que saldrá el 13º, y la fatiga que puede sobrevenirle a Marc Márquez [parte el segundo], el turinés se dibuja como uno de los principales favoritos para llevarse el triunfo, a pesar de no haber tenido un inicio de fin de semana demasiado plácido.

Sobre todo este sábado por la mañana, cuando una de sus motos se le paró, en una avería que los técnicos de la marca de Borgo Panigale investigan antes de la sprint.

"Aún no sé exactamente qué paso con la moto, porque no había demasiado tiempo para preguntar. Imagino que ahora estarán investigándolo y me lo dirán. Digamos que el fin de semana hasta ahora no estaba siendo fácil", cerró el líder de la tabla general de puntos.

Luca Marini: “No tengo ritmo de podio”

Con Bagnaia en cabeza y Márquez colocado el segundo, la primera fila de la parrilla la cerrará Luca Marini. Si atendemos a las declaraciones posteriores del corredor del Mooney VR46, Marini está fuera de posición, circunstancia que le coloca en una coyuntura complicada con vistas a la sprint, pero, sobre todo, ante la prueba larga de este domingo.

"Mi puesto en parrilla es bueno, pero tenemos que analizar los datos porque no tengo un ritmo para luchar por el podio", reconoció el de Tavullia. "Tenemos que modificar algo en la moto, salir a la sprint y tomar eso como un test con vistas a mañana, que será el día más importante", remachó el italiano.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images