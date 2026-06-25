Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

A qué hora es el viernes de MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos

MotoGP
GP de Países Bajos
A qué hora es el viernes de MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos

Hamilton explica la lesión de cuello que condicionó su temporada 2025 en F1

Fórmula 1
GP de Austria
Hamilton explica la lesión de cuello que condicionó su temporada 2025 en F1

Russell avisa a Mercedes: "Ferrari y Hamilton son una gran amenaza"

Fórmula 1
GP de Austria
Russell avisa a Mercedes: "Ferrari y Hamilton son una gran amenaza"

OFICIAL: Moto3 será una categoría monomarca de Yamaha a partir de 2028

Moto3
Assen
OFICIAL: Moto3 será una categoría monomarca de Yamaha a partir de 2028

Acosta: "Una rivalidad se forja luchando por campeonatos, no compartiendo el box"

MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Acosta: "Una rivalidad se forja luchando por campeonatos, no compartiendo el box"

La FIA elimina el límite de mandatos y abre la puerta a un Ben Sulayem eterno

Fórmula 1
GP de Austria
La FIA elimina el límite de mandatos y abre la puerta a un Ben Sulayem eterno

Sainz y la decisión de su futuro: "He pedido que me dejen tranquilo hasta verano"

Fórmula 1
GP de Austria
Sainz y la decisión de su futuro: "He pedido que me dejen tranquilo hasta verano"

Márquez: "Acosta es un piloto talentoso, rápido, joven; es un buen fichaje para Ducati”

MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Márquez: "Acosta es un piloto talentoso, rápido, joven; es un buen fichaje para Ducati”
Declaraciones
MotoGP Test de neumáticos 2027 en Brno

Bagnaia: "Presioné mucho para lograr un contrato largo; el apoyo recibido de Aprilia es fantástico"

Horas después de que se hiciera oficial su fichaje por Aprilia para 2027, Pecco Bagnaia destaca el compromiso que ha adquirido al firmar un acuerdo de cuatro años de duración.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Michal Cizek / AFP via Getty Images

Pecco Bagnaia ha sido el último en anunciar su futuro en una semana muy movida después de que los fabricantes y el promotor del Mundial firmaran el bautizado como 'Pacto de la Concordia' de MotoGP. A pesar de conocerse su destino desde hace meses, el turinés, al igual que el resto de la parrilla, se mantuvo en silencio acerca de su futuro hasta este jueves, en la previa del Gran Premio de Holanda, que fue cuando Aprilia le dio la bienvenida oficialmente. 

Recuerda:

Para él, 2027 supondrá el cambio más dramático de su trayectoria, después de haberse pasado ocho años, toda su experiencia en MotoGP, subido a una Ducati, con la que ha firmado dos títulos, 31 victorias y 28 pole position. A estas alturas, Bagnaia sigue siendo el corredor más relevante de la historia de Borgo Panigale, con quien todavía tiene 13 grandes premios por delante. 

"Estoy muy emocionado, muy feliz", reconoció Bagnaia, que una vez termine este ejercicio se unirá al del fabricante de Noale, con quien se ha comprometido durante cuatro años. En el paddock hay quien sostiene que la duración del vínculo responde al aspecto económico, dado que la cifra acordada era demasiado alta como para amortizarla solo en dos temporadas. Él prefiere relacionarlo con la responsabilidad que conlleva.

"Presioné mucho para lograr un contrato largo. Cuatro años parecen muchos en nuestro deporte. Pero creo mucho en este proyecto. El apoyo que me ha brindado Aprilia es fantástico", subrayó el bicampeón del mundo (2022 y 2023), que desveló haber comenzado a valorar la posibilidad de cambiar de aires a mediados de 2025, el año más difícil de su carrera. 

Desde que comenzó el nuevo Mundial, Bagnaia ha ido en progresión, hasta el extremo de acumular cuatro podios en las últimas cuatro pruebas, además de un triunfo en la sprint de Brno, el sábado pasado. Esa inercia le coloca el séptimo en la tabla general, a 53 puntos del líder, su amigo y futuro compañero, Marco Bezzecchi, con quien espera seguir manteniendo el buen rollo que les une. "A veces, con buenos amigos puedes discutir cuando estás cerca. Siempre he tenido buena relación con mis compañeros de equipo, y con Bez, con quien ya la tengo desde hace tiempo, creo que nos irá bien", zanjó Bagnaia.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Bastianini: "Si no quedan pilotos italianos en Ducati será que alguna cosa allí no ha funcionado"
Siguiente artículo Alex Márquez: "Anticipé mi vuelta en Brno porque no quería venir a Assen directamente"

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Acosta: "Una rivalidad se forja luchando por campeonatos, no compartiendo el box"

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Acosta: "Una rivalidad se forja luchando por campeonatos, no compartiendo el box"

Márquez: "Acosta es un piloto talentoso, rápido, joven; es un buen fichaje para Ducati”

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Márquez: "Acosta es un piloto talentoso, rápido, joven; es un buen fichaje para Ducati”

Alex Márquez: "Anticipé mi vuelta en Brno porque no quería venir a Assen directamente"

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Alex Márquez: "Anticipé mi vuelta en Brno porque no quería venir a Assen directamente"

Últimas noticias

A qué hora es el viernes de MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos

MotoGP
GP de Países Bajos
A qué hora es el viernes de MotoGP en Assen, FP1 y Práctica en Países Bajos

Hamilton explica la lesión de cuello que condicionó su temporada 2025 en F1

Fórmula 1
GP de Austria
Hamilton explica la lesión de cuello que condicionó su temporada 2025 en F1

Russell avisa a Mercedes: "Ferrari y Hamilton son una gran amenaza"

Fórmula 1
GP de Austria
Russell avisa a Mercedes: "Ferrari y Hamilton son una gran amenaza"

OFICIAL: Moto3 será una categoría monomarca de Yamaha a partir de 2028

Moto3
Assen
OFICIAL: Moto3 será una categoría monomarca de Yamaha a partir de 2028