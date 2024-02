Bagnaia: "Estamos en mejores condiciones que la temporada pasada"

Muchas de las miradas en el paddock de MotoGP, en el arranque de la pretemporada en Sepang, están puestas en Ducati. Más allá de las novedades técnicas y aerodinámicas que prueban otros equipos, la incógnita es saber si la casa de Borgo Panigale, gran dominadora en la parrilla actual, podrá mantener su posición de privilegio en este 2024. Y lo cierto es que no paran de progresar, a tenor de sus sensaciones internas.

Fiel reflejo de ello es Pecco Bagnaia. Tras centrarse el martes en probar el nuevo motor de la GP24, sobre el cual dijo que había que seguir refinándolo, este miércoles continuó testando novedades, especialmente el nuevo carenado creado por Gigi Dall'Igna y su equipo. Y su 'feeling' fue positivo. Eso se reflejó también en la tabla de tiempos, ya que acabó quinto en una jornada rapidísima, a 335 milésimas de su compañero Enea Bastianini, que rodó por debajo del récord oficial de la pista, que tiene precisamente Pecco.

Al término de la jornada, el vigente campeón del mundo resumió sus buenas vibraciones con la nueva Desmosedici y sus cambios, haciendo especial hincapié en ese carenado, aunque aún hay que llevar a cabo cambios de 'setting', y también en la entrega de potencia del motor.

"Me siento bien más o menos con todo", empezó diciendo Bagnaia a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Lo que más hemos mejorado hoy ha sido la entrega de potencia y eso me hace muy feliz. El nuevo carenado tiene un potencial realmente bueno, pero aún así creo que tenemos que cambiar un poco la puesta a punto para mejorar algo más las sensaciones. Y también creo que el escape es bastante bueno, pero necesito otra prueba para confirmar si es bueno o no. Ha sido un día realmente positivo".

Así, el italiano dijo sentirse mejor en comparación a 2023: "Hace un año, el segundo día, estaba bastante asustado porque la moto no funcionaba perfectamente. Y hoy estoy bastante impresionado por mis tiempos, teniendo en cuenta que el 57.4 llegó con el depósito lleno. Así que es algo increíble, también el ritmo. Así que estamos en mejores condiciones que la temporada pasada, pero aún así nos ha faltado algo".

Sobre el nuevo carenado, Bagnaia hizo una puntualización al hilo de las palabras de Jorge Martín, que también pudo probarlo, y del que dijo que hacía la moto más difícil y más pesada en las curvas: "Es completamente diferente comparado con el del año pasado. Tienes más carga aerodinámica en la recta, por lo que puedes sentir menos 'wheelie', pero si entras con frenos se vuelve un poco más rígido. Así que creo que si trabajas con tu set-up puedes adaptarte para hacerlo más fácil y tener el potencial de tener menos 'wheelie'".

Además, Bagnaia también se decidió en cuanto a las nuevas horquillas: "Me he pasado a la larga. Ayer no fue fácil, necesitamos darle más vueltas. Pero hoy hemos dado otro paso con un pequeño cambio en la puesta a punto, y nuestro trabajo funcionará. Puedes frenar más fuerte, eso siempre es bueno".

El #1 se paró también a valorar el tiempo de Bastianini, el cual no le sorprendió: "Nos centramos mucho en el trabajo e intentó el primer 'time attack' en la última parte del día. Y me alegro por él, ha estado bien. Es muy fuerte, ha hecho 57.1, que es un tiempo bastante bueno. Y tengo mucha curiosidad por mañana, cuando haga mis dos 'time attack' mañana por la mañana. Si no llueve creo que veremos 1:56", comentó como predicción.

Por último, a Bagnaia también le preguntaron por Pedro Acosta, que volvió a rodar en la parte delantera. El turinés ve al murciano como uno de los pilotos más fuertes ahora mismo: "Todavía no lo he visto. Creo que está haciendo un muy buen trabajo. Pero en un test siempre es muy difícil saberlo a la perfección. Recuerdo que en 2019 acabé segundo en el primer test. Y no estaba preparado para la primera carrera. Creo que en este caso es diferente. A veces miraba los tiempos hoy, y era bastante constante en el ritmo".

"Todavía le faltan algunas décimas, pero creo que es uno de los más fuertes. Así que creo que es mejor no ponerle demasiada presión. Es muy joven y tiene tiempo para disfrutar de su temporada de debut, pero seguro que será muy competitivo", finalizó.