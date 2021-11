Portimao.- La victoria para Pecco Bagnaia llega con la lucha por el campeonato ya cerrado para un Fabio Quartararo que tras conquistar la corona hace quince días, en la anterior carrera, sumó su primera caída de la temporada. Un triunfo que, sin embargo, se celebró por todo lo alto en el garaje de la fábrica de Borgo Panigale, que se adjudicó el título de constructores.

“Estoy realmente muy contento, hemos hecho un gran trabajo este fin de semana en el equipo, creo que es el mejor fin de semana de la temporada, hemos ido rápido en todas las sesiones, pero en la carrera aún más, lo he disfrutado al máximo. He tenido miedo con la bandera roja de que alguien hubiera sufrido un accidente grave, me hubiera gustado llegar a la bandera a cuadros, pero lo importante es que todo el mundo parece que está bien. Ahora somos campeones [de constructores], y eso es un punto muy importante. Vamos a seguir trabajando hasta el final de la temporada”, resumió el italiano nada más acabar la carrera.

“Este fin de semana empezamos con el setting de Misano en una de las motos y con el de la última carrera disputada aquí en abril en la otra”, explicó Pecco el ganador de la carrera.

“Hice una sesión con cada una de las motos y decidí seguir adelante con la configuración que utilizamos aquí, haciendo un poco un mix con las mejoras que hemos tenido desde entonces, lo que nos ha permitido dar un gran paso respecto a hace seis meses”, cuando acabó segundo la carrera a 4,8 segundos del ganador, Quartararo.

De esta manera, en Ducati han podido comprobar la mejorar clara desde entonces hasta ahora en la moto. Un trabajo que se suma a la evolución que se prepara para 2022.

“Hemos encontrado la manera de ser realmente fuertes. Después de dos temporadas realmente difíciles como fueron las mías en MotoGP, no era una cosa fácil de conseguir, pero lo hemos logrado. Y esto es algo que me da un plus de carga muy importante, y sobre todo me ayuda para encarar con mucha confianza la próxima temporada”, en la que el italiano espera poder asaltar un campeonato que Ducati no gana desde 2007 con Casey Stoner.

Bagnaia quiso hacer participe de sus éxitos a Ducati, a la que ha entregado la corona de constructores.

“Hemos hecho un trabajo increíble, porque hemos adaptado mucho la moto a mis necesidades. Este año Ducati ha abierto un poco su mente y hemos trabajado en mis puntos fuertes. Seguro que yo me he adaptado mucho la frenada de esta moto en comparación con lo que solía hacer en Moto2, pero ahora me las arreglo para ser muy incisivo. La entrada y el paso por curva vienen de mi estilo de pilotaje, por tanto hemos encontrado un mix entre ambas partes. Ahora tenemos que seguir así, porque creo que tenemos una muy buena base para el próximo año”, zanjó el de Torino.

