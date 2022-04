Bagnaia: "Quiero que Argentina me sirva de lección"

Cargar el reproductor de audio

Hasta este fin de semana, el italiano solo acumulaba un punto en las dos primeras citas del campeonato, un bagaje paupérrimo para alguien que, sobre el papel, está llamado a pelear por el título habida cuenta de su condición de vigente subcampeón del mundo. De la misma forma, no deja de llamar la atención que un quinto puesto insuflara tanta moral como la que transmitió el de Ducati nada más terminar la prueba en Termas de Río Hondo.

Para alguien que aún no le ha encontrado el punto al prototipo de 2022, que el gran premio se viera reducido a dos días por cuestiones logísticas tampoco ayudó, de la misma forma que también jugó en su contra el estado de la pista, muy sucia y repleta de baches.

Bagnaia, uno de los corredores más finos de la parrilla, se encomendó al warm up para encontrar esa comodidad que durante las dos sesiones de ensayos libres le impidió meterse en la segunda eliminatoria de la cronometrada (Q2), y que después le dejó el 14º en la parrilla, aunque una sanción a Jack Miller le permitiera ganar una plaza. En él, sus técnicos se guiaron por la puesta a punto empleada en su última visita a Austin, una pista tan bacheada o más que la de Termas. Si tenemos en cuenta que el turinés arrancó 13º y cruzó la meta quinto, está claro que dio un paso adelante. Ahora habrá que ver si fue suficientemente grande como para comenzar a recortar los puntos, en este caso 33, que le separan del líder, Aleix Espargaró.

"En el warm up encontramos una configuración que me permitió reencontrarme con las sensaciones que tenía el año pasado con el tren delantero. En parte ya lo logré en Mandalika, pero, esta vez, pude hacer todo lo que quise con la moto. Podía frenar y entrar en la curva con convicción porque la moto me ayudaba", relató Bagnaia, que ahora es 14º en la clasificación general.

"Necesitaba una carrera así. Es verdad que arranqué desde muy atrás, pero eso fue culpa completamente mía y, de hecho, ya pedí perdón por ello al equipo. Trabajaron mucho, y yo me puse nervioso [el sábado]", reconoció el #63.

Sobre la idea de recuperar el libreto de Austin 2021, el de Ducati llegó a afirmar que, de haber optado antes por seguir esa línea, seguramente habría tenido menos trabajo y habría terminado más adelante. Al mismo tiempo, insistió mucho en que la ansiedad jugó en su contra, algo de lo que intentará tomar nota.

"Quiero que este fin de semana me sirva de lección. He recuperado la calma, pero me gustaría entender qué pasó para que no vuelva a ocurrir. En cualquier caso, estoy convencido de que, después de cómo fue este gran premio, también podré ser competitivo en Austin", cerró Bagnaia.