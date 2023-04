Cargar el reproductor de audio

Tras un pleno de triunfos hace una semana, en el estreno del Mundial en Portimão, el actual campeón se presentó en Argentina con la idea de mantener esa solvencia exhibida en el Algarve y la cosa arrancó muy bien.

El sábado se aseguró arrancar desde la primera fila; por la tarde concluyó el sexto en la sprint y el domingo, bajo el aguacero que complicó mucho las cosas, rodaba tranquilamente el segundo.

Pecco Bagnaia firmaba ese resultado, habida cuenta de que Marco Bezzecchi estaba en otra liga mientras él tenía perfectamente controlado a Alex Márquez, a quien adelantó a falta de diez giros para el final.

Dos vueltas más tarde, y cuando ya se había despegado del español, el corredor de Ducati echó por tierra todos esos planteamientos previos al caerse completamente solo, perdiendo el podio y el liderato de la tabla general, que ahora pasa a comandar Bezzecchi.

"Estoy muy enfadado, la verdad. Hay caídas que no sabes por qué ocurren y son las más difíciles de digerir. Hice la misma maniobra en las 16 vueltas anteriores, pero en la última me caí. Tenía buen agarre detrás y también delante, por eso no termino de entender qué pasó. Pero lo que es evidente es que si me fui al suelo es porque cometí un error", encajó Bagnaia.

"No es un accidente normal porque, normalmente, cuando pierdes el tren delantero es porque has frenado demasiado fuerte. Esta vez lo perdí abriendo gas. Eso es lo que lo hace más difícil de entender. Pero cometí un error. Me preguntaba si este año era mejor piloto, más preciso, y en la segunda carrera me caigo. Eso me cabrea mucho", lamentó el italiano, a quien se lo llevaban los demonios por la ocasión que acababa de malbaratar.

"Me sentía muy bien, seguro y sin forzar, e iba segundo sin hacer locuras. Ya sabía que Marco era demasiado rápido, y yo simplemente estaba controlando la situación con Alex. Eso es lo que me molesta, que cuando estás controlando la situación no puedes caerte de esta forma", prosiguió el #1, que felicitó al ganador, compañero de batallas en la Academia de Pilotos VR46: "Marco fue imbatible este fin de semana".

